Odločil je vratarjev strel

Finale evropske lige v nogometu bi bil težko bolj razburljiv. Potem ko se je redni del tekme med Villarrealom in Manchester Unitedom pred 9500 gledalci v Gdansku razpletel z neodločenim izidom 1:1 (1:0; Gerard Moreno 29.; Edinson Cavani 55.), pri katerem je ostalo tudi po podaljšku, sta morali moštvi odigrati še loterijo. In ker so bili strelci izjemno natančni, je bilo potrebnih kar 22 enajstmetrovk, o zmagovalcu pa je odločal neposreden vratarski dvoboj. V svojo korist ga je odločil argentinski čuvaj mreže Geronimo Rulli, ki je premagal španskega tekmeca v Manchestrovih vratih Davida De Geo in povrhu ubranil njegov poskus za najodmevnejše zmagoslavje Villarreala z 12:11. To je bil tudi edini zapravljeni strel z bele točke!



»Še nikoli doslej na tekmi nisem izvajal enajstmetrovke,« je priznal Rulli in se čudil, da je v odločilnih trenutkih ohranil mirno kri in tako dobro izvedel kazenski strel. »To je najsrečnejši dan v mojem življenju!« je od silne sreče kar žarel 29-letni Argentinec, ki so ga različni španski novinarji že razglasili za legendo Villarreala. Kakor tudi trenerja Unaija Emeryja, ki se je veselil že četrte končne zmage v evropski ligi (v sezonah 2013/14, 2014/15 in 2015/16 je lovoriko v tem tekmovanju osvojil s Sevillo). S tem ko je rumena podmornica potopila rdeče vrage in si priigrala največji pokal v zgodovini kluba, si je zagotovila tudi nastop v ligi prvakov 2021/22. »To je naša glavna nagrada, ki smo si jo tudi zaslužili. Od vsega začetka smo močno verjeli v svoje trdo delo. Ko potem dosežeš takšen uspeh, moraš znati v njem tudi uživati,« je 49-letni Bask pogled že usmeril k zasluženemu oddihu. »Zdaj lahko začnemo uživati v počitnicah in si napolnimo baterije za novo sezono,« je še dejal trener Villarreala.



Po dvoboju so ga varovanci večkrat vrgli v zrak in tudi na ta način izkazali spoštovanje do njega. »Zanima vas, kaj je skrivnost Emeryjevega uspeha? Odgovor je preprost, Unai je resnično vrhunski trener. Nikomur se mu ni treba več dokaz(ov)ati. Znova je potrdil, da je eden najboljših na svetu,« je gospoda Evropo, kakor se ga je prijel vzdevek, pohvalil tudi francoski obrambni vezni igralec Etienne Capoue in pristavil, da si morajo zdaj dobro odpočiti in se nato vrhunsko pripraviti za prihodnjo sezono. »V ligi prvakov bo namreč kakovostna raven še višja, kot je bila v evropski ligi,« se dobro zaveda 32-letnik iz Niorta na zahodu Francije. Drugo mesto mu ne pomeni nič

Rdeči vragi so bili po bolečem porazu vražje potrti. »Le en strel nas je ločil od osvojitve pokala in tega, da bi preživeli čudovito noč. A to je nogomet. Če želimo, da se nam bo naslednjič nasmehnila sreča, se bomo morali še izboljšati,« je ugotavljal Ole Gunnar Solskjaer, trener Manchester Uniteda, pri katerem niso skrivali razočaranja. »Niti enkrat mi več ne omenite, da smo bili blizu ... Tega nočem več slišati, drugo mesto mi nič ne pomeni,« je bil skrušen angleški napadalec Marcus Rashford.

