Odlični Slovenci nared tudi za Haalanda

Slovenski nogometaši na tujem vse močneje opozarjajo nase selektorja Matjaža Keka in navijače. To je imenitno izhodišče za sobotno (18.00) nadaljevanje Uefine lige narodov, ko bo Slovenija v najbrž polnih Stožicah gostila Norveško. Dvoboj zadnje in vodilne ekipe v skupini B4 bo pravšnje merjenje moči za vse boljše slovenske legionarje – v Ljubljano namreč prihaja eden najboljših napadalcev na svetu Erling Haaland.

Pogled na lestvico italijanskega prvenstva je zgovoren: Napoli in Atalanta po 17, Udinese 16, Lazio in Milan po 14 … V zadnjih petih krogih so zbrali vseh 15 točk le Videmčani, pri katerih spadata med nosilce ekipe tudi Sandi Lovrić in Jaka Bijol. »Z njim je trener Sottil dobil jekleni blok. Prebija tudi tekmečevo obrambo, meril je šestkrat, toda ni imel sreče. In ne zgreši driblinga. Z igrišča je šel izžet,« so ob oceni 7,5 zapisali o učinku Lovrića proti Interju (3:1) v dnevniku Gazzetta dello Sport.

»Nova odlična predstava za Videmčane. Dobi vse zračne dvoboje, naprej gre z glavo pokonci, z glavo je zabil tudi zmagoviti gol. Kakšna osebnost!« pa so v tem časniku opisali igro Bijola.

Učinkoviti Šeško, Celar, Zahović in Šporar

O igri Lovrića veliko pove tudi opisna ocena Henrika Mhitarjana: »Na igrišču je deloval kot Eskim v puščavi: izgubljen. Lovrić ga je zavil v črno.« Kako dobro igra Udinese – nedavno je doma s 4:0 zmlel tudi Romo –, potrjuje tudi ocena Samirja Handanovića (6,5) kljub trem prejetim golom.

Lovrić (8 tekem v tej sezoni, gol in podaja) in Bijol (5 tekem, 1/0) nista edina slovenska nogometaša, ki v zadnjih tednih igrata dober nogomet na tujem. V resnici igrajo redno in po večini uspešno skoraj vsi, ki jih je prejšnji teden Matjaž Kek uvrstil na seznam reprezentantov za tekmi z Norveško (sobota, 18) in Švedsko (torek, 20.45). Slovenci niso nujno v izgubljenem položaju v ligi narodov B, a za pobeg z dna lestvice, ki vodi v ligo C, bi morali nujno premagati najmanj enega skandinavskega tekmeca. Gotovo bo Keku lažje, saj ima na voljo razigrano jato fantov, ki so zbrali veliko igralnih minut v svojih klubih.

Vikingi morajo pasti Skupina lige narodov B4, preostale tekme, sobota: Slovenija – Norveška (18), Srbija – Švedska (20.45); torek, 27. 9.: Norveška – Srbija, Švedska – Slovenija (obe 20.45); vrstni red: Norveška 10, Srbija 7, Švedska 3, Slovenija 2.

O Janu Oblaku ni treba izgubljati besed, z njim, Jako Bijolom in še enim stoperjem Miho Blažičem, ki redno igra v francoskem prvenstvu v majici Angersa (6 tekem), ima Slovenija zagotovljeno osnovno izhodišče za gradnjo igre. Tudi bočna branilca sta ujela ritem – Petar Stojanović (Empoli, 8 tekem) in Jure Balkovec (Alanyaspor, 7) sta v polnem pogonu, učinkoviti so tudi napadalci Andraž Šporar (7 tekem, 3/1), Benjamin Šeško (13, 5/2), Žan Celar (10, 4/2) in Luka Zahović (14, 4/0). Vezisti imajo v nogah veliko tekem v močnih ligah: Miha Zajc 7, Jon Gorenc Stanković 15, Jasmin Kurtić 7, Adam Gnezda Čerin 7, Domen Črnigoj 5, Benjamin Verbič 7, Tomi Horvat 15 … Kek je včeraj naknadno vpoklical dve imeni: Jana Mlakarja in Miho Mevljo.