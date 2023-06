Selektor Cretu ima rad bojevnike

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je imenitno odigrala prvi letošnji turnir svetovne lige narodov na Japonskem. Če odmislimo slab(ši) četrtkov dan, ko je v treh nizih z 0:3 (-24, -23, -17) klonila pred Bolgarijo, je naša izbrana vrsta prikazala tri vrhunske predstave in dosegla prav toliko zmag. Po uvodnem uspehu s 3:1 (29, -19, 20, 21) proti Srbom so Tine Urnaut, Rok Možič & Co. s 3:1 (23, 18, -21, 22) sneli skalp Francozom, branilcem lovorike in olimpijskim prvakom iz Tokia 2021, za konec pa so prepričljivo s 3:0 (19, 23, 23) odpravili še Irance.

Kljub zelo dobremu startu v ligo narodov pa je bil selektor slovenske reprezentance, Romun Gheorghe Cretu, precej kritičen do svojih izbrancev. »Na vseh štirih tekmah smo spremljali izenačeno igro in zagotovo bi lahko naredili tudi več. Še naprej bomo morali delati na tem, da se bomo bolje odzvali in izkopali v neugodnih trenutkih,« je v uradni izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije (OZS) poudaril 54-letni trener iz Constante, ki je po zmagi nad Francijo posebej pohvalil Uroša Planinšiča (3 točke, 3 bloki). »Vesel sem Uroševe predstave. Rad imam takšne bojevnike, kot je Planinšič. Slovenija ima na klopi tudi druge, za katere verjamem, da se bodo izkazali, ko bo napočil njihov čas in jih bomo potrebovali na igrišču,« je med drugim izpostavil Cretu.

Že v nedeljo v Orleans

Tako proti Francozom kot tudi proti Irancem sta bila naša najbolj učinkovita moža Možič in Urnaut. Rok je k zmagi nad olimpijskimi prvaki prispeval 21 točk, pet več kot Tine, pri uspehu proti Iranu pa je 21-letni Mariborčan zbral 25 točk, trinajst let starejši kapetan iz Kotelj na Koroškem pa 13. »Po porazu proti Bolgarom sem imel dva slaba dneva, zaradi česar sem si toliko bolj želel zmage proti Franciji. Imeli smo celo možnost, da bi jih premagali s 3:0,« je presodil Možič in glede tekem pristavil: »To je moja strast. Rad imam to igro, rad tudi zmagujem. Rad igram za svojo državo s temi reprezentančnimi kolegi in poskušam uživati v sleherni točki.«

Slovenski odbojkarji se bodo danes vrnili v domovino, po jutrišnjem prostem dnevu pa bodo v sredo nadaljevali priprave v Ljubljani. Že v nedeljo bodo odpotovali na naslednji turnir svetovne lige narodov v Orleansu v Franciji, kjer se bodo nato naslednji torek (20. t. m.) pomerili z Argentinci, dan pozneje s Kanadčani, v četrtek (22. t. m.) s Kubanci in v soboto (24. t. m.) še z Brazilci.