Od kod zvoki iz porno filma sredi žrebanja? UEFA sprožila preiskavo škandala (VIDEO)

Slovenska nogometna reprezentanca je izvedela, kdo bodo njeni tekmeci na evropskem nogometnem prvenstvu leta 2024, ki bo v Nemčiji. Med žrebom pa je prišlo do škandala, zaradi katerega je UEFA sprožila preiskavo.

Spomnimo, na žrebu za euro 2024, ki je bil v soboto v Hamburgu, je bila Slovenija uvrščena v skupino C, v kateri so še Srbija, Anglija in Danska.

In medtem ko so v dvorani v Hamburgu, kjer je potekal žreb, izbirali zadnjega člana skupine B, se je zaslišalo glasno žensko stokanje. In to se med žrebom ni zgodilo samo enkrat.

Šlo je za vzdihovanje ženske iz filma za odrasle, zvok pa se je slišal po vsej dvorani med žrebanjem kroglic.

Organizatorji so najprej mislili, da so posnetek erotičnega filma v program vstavili hekerji, a je na koncu odgovornost prevzel znani šaljivec youtuber Daniel Jarvis.

Na omrežju X je objavil, da so »oni vse skupaj nastavili. Bili smo tam in odložili telefon. Ko smo poklicali na številko, se je slišal ta hrup,« je dejal.

Uefa je dan po škandalu sporočila, da bodo sprožili uradno preiskavo, da bi ugotovili odgovornost vseh, ki so sodelovali pri tej neslani šali.