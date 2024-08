Objokani in šokirani Romunki odvzeli olimpijsko medaljo, dobila jo je Američanka

25-letna Brazilka Rebeca Andrade je na najlepši možen način zaokrožila zgodbo na olimpijskih igrah v Parizu. Zlata medalja v parterju.

Telovadka je slavila z visoko oceno 14,166 in osvojila skupno šesto olimpijsko medaljo v karieri, s čimer je postala najuspešnejša brazilska olimpijka. Sedaj ima v svoji vitrini bogato zakladnico medalj v obliki dveh zlatih, treh srebrnih in ene bronaste.

Druga je bila odlična Američanka Simone Biles z oceno 14,133, ki je v Parizu osvojila svojo četrto medaljo, potem ko je slavila v mnogoboju, ekipni tekmi in preskoku. Bilesova ima zdaj v svoji karieri 11 olimpijskih medalj, osvojila je sedem zlatih. Bronasto medaljo je osvojila še ena ameriška reprezentantka Jordan Chiles z oceno 13,766. To je zanjo tretja olimpijska kolajna v karieri po ekipnem zlatu v Parizu in ekipnem srebru v Tokiu.

Slavila je Rebeca Andrade. FOTO: Gabriel Bouys Afp

Vendar pa je Chilesova osvojila bron šele potem, ko so sodniki sprejeli njeno pritožbo in jo ponovno točkovali. Pred tem je z zastavo v rokah bron slavila Romunka Ana Barbosu. Pravi šok je doživela, ko je spet pogledala na semafor, na njem pa ni bilo več njenega imena. Takoj je začela jokati, kar so ujele tudi številne kamere.