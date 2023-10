Ob zmagi solze tudi na tribuni VIP

Sobotni zgodnji jesenski večer v največjem slovenskem stadionu bo šel v nogometno zgodovino. Stožice so pokale po šivih, pozitivno energijo se je dalo čutiti že precej pred prvim sodnikovim žvižgom, navijanje in harmonika sta bila glasna še dolgo po tem, ko so Slovenci že analizirali veliko zmago nad Finsko s 3:0 (Šeško 2, Janža). Pomembnost tekme je bila vidna tudi po obisku na častni tribuni, kjer je bil v ospredju predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Pred dobrim tednom dni so navijači razgrabili še zadnje vstopnice za sobotni tekmecev za vrh skupine H v kvalifikacijah za EP 2024 in poskrbeli, da je tekma minila v pravem vzdušju. Svoj delež so dodali tudi Finci, približno 1000 »Suomijev« je v Ljubljano prišlo podpret svojo reprezentanco.

Pripravili so si pravi športni vikend paket, že v petek so bili na tribunah Tivolija številčni Finci, ko so pospremili hokejiste Olimpije, v soboto pa jih je bilo od zgodnjega dopoldneva v ljubljanskih barih težko zgrešiti. A kljub razposajenosti izgredov ni bilo, Finci so se izkazali za nogometne navijače, ki znajo navijanje ohraniti v pravih športnih okvirih.

Ogrodje nove navijaške skupine

Ko govorimo o vzdušju, so bili v ospredju vendarle Slovenci. Združeni slovenski navijači, ki v zadnjem letu ustvarjajo ogrodje nove navijaške skupine na tekmah reprezentance, so poskrbeli za nekoliko bolj živahne Stožice, a občinstvo na tribunah prav zares spodbude niti ni potrebovalo.

Gledalci so trud nogometašev nagradili z lepo kuliso. FOTO: Jože Suhadolnik

»Fantje imajo v sebi toliko pozitivne energije, da jim moram pustiti le proste roke. Prenesli so energijo na tribune in jih dvignili na začetku tekme, potem pa se nam je v drugem polčasu to obrestovalo, tribune so nam energijo vrnile, ko smo jo najbolj potrebovali,« je pomembnosti naelektrenega vzdušja prikimaval tudi selektor Matjaž Kek.

Predsednica v dresu, predsednik v solzah

In res, ko so v zadnje pol ure igre Finci resneje pritisnili proti vratom Jana Oblaka, so se tribune prvič zatresle ob znanem »Kdor ne skače, ni Sloven'c«. Pozitivna energija in tokrat posrečene Kekove menjave so znova poskrbele za ravnotežje na zelenici, Erik Janža v sodniškem dodatku pa za piko na i čarobni nogometni noči v Ljubljani.

Jasmin Kurtić je razveselil številne mlade privržence na tribunah. FOTO: Jože Suhadolnik

O pomembnosti tekme ne gre izgubljati besed, tokrat se je tudi na častni tribuni iskalo »povabilo viška«, kot radi rečemo v nogometnem žargonu. Ob Aleksandru Čeferinu je pesti stiskala predsednica države Nataša Pirc Musar, oblečena v reprezentančni dres, pa minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, na častni tribuni je bil tudi nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije Ivan Simič, seveda ni manjkal niti prvi mož finske zveze Ari Lahti. Nekaj vrst pred njimi je bil navdušen tudi strelec 16 zadetkov za Slovenijo Sašo Udovič ...

Kurtić najdlje ostal na zelenici

V središču pozornosti se je ob koncu tekme znašel predsednik NZS Radenko Mijatović, premagala so ga čustva in po zmagi ni mogel zadrževati solz. Tudi on se zaveda, da je Slovenija v soboto opravila ogromen korak proti evropskemu prvenstvu, prvemu velikemu tekmovanju v času njegovega predsedovanja.

Nogometaši so si po tekmi vzeli čas za navijače, iz zvočnikov na stadionu je odmevalo Slovenija gre naprej, na tribunah pa gromek aplavz za Slovence. Najdlje se je na zelenici zadržal Jasmin Kurtić in vpijal atmosfero, kakršne na nogometnih tekmah v Sloveniji že lep čas ni bilo.

Energijo bodo Kekovi varovanci potrebovali že jutri. Če bodo uspešni še v Belfastu, bodo na pragu sanjskega scenarija – evropskega prvenstva v Nemčiji, kjer bodo na tribunah zagotovo lahko računali na glasno podporo slovenskih navijačev.