Novomeščanka polni koš v Celju

Pred ekipami v domači ženski košarkarski ligi je končnica, ki jo kot prve nosilke začenjajo košarkarice ŽKK Cinkarna Celje. Te so v letošnji sezoni v svojo vitrino postavile že dve lovoriki, tudi naslov regionalnih prvakinj, ki se je po letu 2017 vrnil v knežje mesto. »Letošnja ekipa Cinkarne Celje je mlada, delavna in ambiciozna. Njena največja prednost je, da smo povezane tako na igrišču kot zunaj njega,« o Celjankah pove 24-letna kapetanka, Novomeščanka Maruša Seničar.

»Začetni cilj sezone je bila uvrstitev na zaključni turnir, ki smo ga izpolnile. V Podgorico, ki je gostila finalni turnir, smo zato odšle neobremenjene in z veliko željo po dokazovanju. Ta naslov je potrditev, da delamo dobro, in motivacija za izpolnitev naslednjih ciljev,« se naša sogovornica ozre na uspeh v polfinalu proti ekipi Orlovi (74:58) in zmago v finalu proti domačinu Budućnosti (58:51). Celjanke so naslov osvojile točno pet let po zadnji regionalni lovoriki. Takrat so bile prvakinje z ekipo, ki je imela v zasedbi nadarjene 20-letnice, ob njih pa dodano vrednost, Američanko Shante Evans.

Letos so šli v Celju, vodi jih trener Damir Grgič, korak dlje. Ostali so brez nosilk Lee Debeljak in Katrine Pardee, naslov pa osvojili s štirimi članicami, dvema mladinkama in štirimi kadetinjami. Po sagadinovsko povedano: v Celju imajo »know how«, ob razvoju igralk delajo tudi rezultat. Naslov so osvojile Sophia Gbemuotor (17 let), Lea Bartelme (16), Lea Debeljak (20), Mojca Jelenc (19), Vita Čater (17), s 4,2 podaje prva asistentka ekipe Blaža Čeh (18), Maruša Seničar (24), Ana Nuša Anžič (17), Zoja Štirn (17), Sara Garič (18), Američanka Katrine Pardee (24; poškodovana) ter z 18,9 točke prva strelka, brazilska reprezentantka Isabela Lyra Ramona (28). V resnici je Maruša, z 9,4 skoka na tekmo prva skakalka ekipe, pri 24 letih veteranka v ekipi.

Košarkarski geni

»Kot mlajša sem se preizkusila v različnih športnih panogah. Na koncu sem pristala v košarki. Verjetno tudi zaradi celotne družine, ki se je v večini na neki točki ukvarjala s košarko,« pove Maruša o svojih začetkih v košarkarskem krožku na OŠ Grm in nadaljevanju v ŽKK Krka in pri Triglavu, zadnja štiri leta je v Celju. Uspešen košarkar in trener je tudi njen oče Slavko Seničar. »Ja, doma govorimo tudi o košarki. Rada se obrnem na očeta in družino po nasvet glede košarke in tudi vseh drugih reči,« pove Maruša, ki ob uspešni košarkarski poti pridobiva tudi akademsko izobrazbo.

Vse obveznosti na naravoslovnotehniški fakulteti, smer grafične in interaktivne komunikacije, so opravljene, zdaj jo čaka še zaključno delo na parketu. »Seveda je velik motiv za vse igralke. Domače prvenstvo ima poseben čar. Igranje za reprezentanco in predstavljanje svoje države na velikem tekmovanju je velika čast in želja vsakega igralca,« pa za konec napove, da bo naredila vse, da si izbori mesto v ženski članski reprezentanci, ki bo drugo leto v Sloveniji gostila evropsko prvenstvo in igrala na njem.