Nova čarovnija Carlsna

Prva postaja devete sezone elitne serije Grand Chess Tour (GCT) s skupnim nagradnim skladom milijon in pol dolarjev je bila Varšava. Prvi od petih turnirjev je potekal v pospešenem in hitropoteznem tempu, na njem pa je nastopil tudi številka ena s svetovne ratinške lestvice Magnus Carlsen, ki v zadnjem obdobju daje prednost predvsem disciplinam s skrajšanim časom za razmišljanje.

V aktualni sezoni serije GCT ga bomo tako videli samo še na turnirju v Zagrebu v prvi polovici julija. Tokrat so prvi štirje od petih tekmovalnih dni minili povsem v znamenju 24-letnega Kitajca Wei Yija, ki je januarja letos z odličnimi predstavami v podaljških s skrajšanim časom za razmišljanje prišel do uspeha kariere z zmago na tradicionalnem superturnirju v nizozemskem Wijk aan Zeeju. Tokrat je bil s pol točke prednosti pred Carlsnom najboljši že v pospešenem delu, po uvodnih devetih krogih z najkrajšim časom za razmišljanje pa je njegova prednost pred Norvežanom narasla že na dve točki in pol.

pl

BELI NA POTEZI Carlsen – Duda, Varšava 2024. Lahko beli kljub močno poenostavljeni poziciji unovči svojo materialno prednost? REŠITEV: Ključno za zmago belega je bilo, da je s pravilnim šahom 1.Tf4+! najprej potisnil črnega kralja na polje e6, nato pa odigral 2.Th4. S tem je na šahovnici ohranil svojega edinega preostalega kmeta, s pomočjo katerega je v nadaljevanju zanesljivo uspel zmagati.

A se je izkazalo, da tudi tako velik zaostanek za Carlsena ni neulovljiv. Kot je dejal sam, se je zavedal, da zadnji tekmovalni dan potrebuje zares velik odstotek osvojenih točk, a se je hkrati težavne naloge lotil povsem mirno. Rezultat je bil niz desetih zaporednih zmag, s katerim je kljub dokaj solidni predstavi Kitajca izničil njegovo prednost in ga na koncu za pol točke tudi prehitel na prvem mestu. Pravzaprav se je težko odločiti med tem, kaj je njegov bolj osupljiv in težje ponovljiv dosežek – deset zaporednih zmag proti igralcem iz samega svetovnega vrha ali sedem zaporednih turnirskih zmag, ki jih je nanizal od decembra lanskega leta.

Tretji Poljak

Preostalih osem igralcev se je lahko potegovalo zgolj za zadnje mesto na zmagovalnem odru. Nanj je na koncu stopil domačin Jan-Krzysztof Duda, ki pa je za dvojico pred njim zaostal kar za šest oziroma šest točk in pol. Med tistimi, ki se potegujejo na nagrado v skupne seštevku serije, je vodstvo po prvem turnirju prevzel Indijec Pragnananda.

Sicer pa so v zadnjem obdobju na sporedu številni veliki mednarodni turnirju v standardnem šahu in v njegovih hitrejših različicah. Vladimir Fedosejev, ki nastopa pod slovensko zastavo, je tako slavil na močnem turnirju v pospešenem šahu v avstrijskem Linzu, dobro formo bo skušal prenesti tudi na enega najmočnejših odprtih turnirjev letošnjega leta v standardnem šahu, ki se je v torek začel v Združenih arabskih emiratih.