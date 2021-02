Nov velik mejnik za Anamarijo, prejela je izjemno novico

Najboljša slovenska športnica lanskega letaje predčasno osvojila mali kristalni sprinterski globus v svetovnem pokalu. Mednarodna smučarska zveza (Fis) je objavila končni vrstni red sezone 2020/21 v sprintih in potrdila, da po sedmih tekmah v tej disciplini v sezoni ne bo več tekmovanj razen na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu.Lampičeva, ki bo na SP v četrtek v krogu favoritinj za odličja na SP v Nemčiji, je po sedmih tekmah sezone v sprintih osvojila 402 točki, Švicarkana drugem mestu 296, Švedinjana tretjem mestu 275 točk, osma pa je bila druga Slovenkas 189 točkami.Lani je Svahnova v prav tako zaradi pandemije novega koronavirusa predčasno končani sezoni svetovnega pokala osvojila prvo mesto v sprintih, Lampičeva je bila tretja.Petindvajsetletna Lampičeva je druga Slovenka v zgodovini smučarskih tekov, ki je osvojila mali kristalni globus.je to uspelo trikrat, in sicer v sezonah 2007/08, 2008/09, ko je bila z drugim mestom tudi v skupnem seštevku najbližje velikemu globusu, ter v sezoni 2010/11.