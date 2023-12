Nora sreda je prinesla 11 golov. Celjani prvi z občutno prednostjo

Po prepričljivi predstavi Celjanov v uvodni tekmi 18. kroga 1. SNL, ki se bo raztegnil do današnje zadnje tekme v Stožicah, so se včeraj veselili razigrani Domžalčani, medtem ko v derbiju med Koprčani in Mariborčani ni bilo veliko veselja, zato pa veliko več grenkobe. Bolj zadovoljni so bili v mariborskem taboru, v do zadnjih sekund napetem derbiju so trikrat ulovili zaostanek.

Na Bonifiki je bilo kaj videti. Posladek, začinjen z atraktivnimi goli in tudi številnimi napakami (največji sta naredila Ramazan Orazov in Jan Repas), po katerih so praviloma padali goli, je bil razburljiv.

Začel se je po koprskih taktih in predvsem po taktih zimzelenega Nika Omladića. Do 67. minute, ko je odšel z igrišča, je bil z naskokom najboljši posameznik derbija za 3. mesto. Tudi taktična bitka trenerjev, domačega Safeta Hadžića in gostujočega Anteja Šimundže, je bila zanimiva in polna obratov. Zadnjo besedo pa je imel vendarle največji as Josip Iličić. Izsilil je enajstmetrovko in jo tudi spremenil v zadetek za točko.

Izidi in para 18.kroga Koper – Maribor 3:3 (Nik Omladič 4./11-m, Ahmed Ankrah 28., Luka Vešner Tičić 65.; Arnel Jakupović 14., El Arbi Soudani 42., Josip Iličić), Aluminij – Domžale 0:5 (Mario Krstovski 15., Danijel Šturm 29., 47., 92., Belmin Bobarić 67.), Kalcer Radomlje – Celje 0:4 (David Zec 52., Tamar Svetlin 56., Edmilson 76., Denis Popović 93.); danes: Mura – Rogaška (15), Olimpija – Bravo (17.30).

Celjski pritisk na Olimpijo

Celjane od naslova jesenskega prvaka v 1. SNL teoretično loči le še točka, praktično zanesljivo vodilnih po 18. krogih ne more ustaviti nihče več. Šampionska podoba Celjanov je bila na ogled v Domžalah, kjer so v drugem polčasu napolnili mrežo Radomljanov. Po odhodu Alberta Riere so pod taktirko naslednika Damirja Krznarja štirikrat zmagali in enkrat izgubili z razliko v golih 12:2.

V sedemnajstih tekmah je bila ob Aluminiju, ki je Celjanom v dveh tekmah prepustil le točko in s katerim se bo pomeril že v naslednjem krogu v Kidričevem, enkrat boljša še Olimpija. Še dve točki so Celjani izgubili proti Koprčanom, s katerimi bodo naslednjo sredo nadaljevali v 30. minuti prekinjen dvoboj 17. kroga.

»Odločila je mirnost. V drugem polčasu smo bili še malo hitrejši,« je bil izjemno zadovoljen Krznar, ki je značajsko izjemno miren mož, s čimer očitno pozitivno vpliva tudi na igralce.

Celjska zanesljivost deluje kot pritisk na zeleno-bele. Na današnjem mestnem derbiju v Stožicah (17.30) z Bravom so tri točke tako rekoč nujne, da si ne bi za spomladanski zalet brez evropskih tekem nabrali prevelikega zaostanka. Toda Šiškarji so bili pogosto trn v peti in tudi za zadnji dvoboj kroga imajo dovolj tehnično dovršenih in nepredvidljivih adutov – Martin Pečar, Matej Poplatnik, Gašper Trdin, Matej Kavčič, Matic Ivanšek, ... Tudi Olimpijin trener Zoran Zeljković bo pozoren na kakšnega fanta, ki bi v naslednji sezoni lahko zamenjal barvo dresov. Olimpija prav veliko slovenskih igralcev s prvoligaškimi izkušnjami nima, najmanj dva prvokategornika bosta tudi odšla (Marcel Ratnik, Timi Max Elšnik).

Je manjši polom v Ljudskem vrtu pomenil tudi konec ustvarjalnega in plodnega miru za Zeljkovića? Odgovor bodo dali prav Šiškarji, ki jim zdaj za vrat dihajo prerojeni Domžalčani. S prepričljivo četrto zaporedno zmago v Kidričevem so se Domžalčani približali tudi »nedotakljivim« v vrhu, Koprčanom in Mariborčanom.