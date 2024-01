Nika Prevc: Bom delala na tem, da jo nekoč morebiti prehitim

Domače z veliko začetnico! Domači preizkušnji smučark skakalk za svetovni pokal na Ljubnem, domače vzdušje z v dveh dneh 14.500 gledalci in domači uspeh s prvim in drugim mestom Nike Prevc ter tretjim v drugi tekmi Nike Križnar. Osemnajstletna Prevčeva je z uspehoma še povečala vodstvo v skupnem seštevku globalnega tekmovanja, zdaj (853) ima 174 točk prednosti pred Japonko Juki Ito (679).

Pričakovati je bilo, da bodo slovenske orlice na domači skakalnici pod Rajhovko dobile večja krila in na valu navijaškega navdušenja poletele do mest na zmagovalnih stopničkah. Nika Prevc je tako na nedeljski dan slavila šesto posamično zmago v svetovnem pokalu, vse si je priskočila v tej zimi, skupaj ima osem posamičnih uvrstitev na stopničke za najboljše tri. Enkrat je bila skupaj z Niko Križnar najboljša še na superekipni tekmi v japonskem Zau.

»Ta konec tedna je bil zame kar težak, pred domačimi navijači sem želela namreč prikazati dobre skoke. Pritisk sicer čutim na vsaki tekmi, a se že nekaj časa dobro soočam s tem. Je pa tu tudi drugače, čutila sem veliko topline in domače podpore. Vesela sem, da sem lahko uspešna tudi tedaj, ko storim napake, kot je to bilo ob osvojitvi drugega mesta v soboto,« je navedla Nika Prevc.

Visoka letvica

»Kar nekaj časa bom tekmovala, zanimivo bo in zagotovo bom imela kar nekaj dela, da bom ostala najboljša po zmagah. Letvica do najuspešnejše tekmovalke v zgodovini, Japonke Sare Takanaši s 63 zmagami v svetovnem pokalu, pa je zelo visoka. A bom delala na tem, da jo nekoč morebiti prehitim. Menim pa, da si na začetku skoraj nihče ne postavlja takšnih ciljev, temveč si želi čim bolj uspeti v športu. Sama upam, da bom do konca sezone ubranila rumeno majico vodilne,« je dodala Prevčeva.

»Presrečna sem, na stopničkah znova z Niko, ki je ponovno poskrbela za himno,« pa je menila Križnarjeva.

Pritisk čutim, a se dobro soočam s tem.

V finalu so nastopile še štiri Slovenke. Katra Komar je bila 19., Taja Bodlaj tik za njo, Tina Erzar je končala kot 22., Ajda Košnjek 28. V finale se niso uvrstile kot 32. Jerica Jesenko, s 34. mestom Živa Andrić in kot 35. Urša Vidmar. V nedeljo so pred preizkušnjo opravili kvalifikacije, na tekmo se niso prebile Lara Logar (44.), Nika Krašovic (45.) in Nejka Repinc Zupančič (46.)

Uvodnega dne je slavila Avstrijka Eva Pinkelnig, dan kasneje je bila druga, pred Prevčevo, Križnarjeva je bila peta. Komarjeva je ohranila 11. mesto iz prve serije. Erzarjeva je bila 17., 20. Bodlajeva in 28. Jesenkova. Slednja je osvojila prve točke v svetovnem pokalu, tako kot tudi Tina Erzar. V finalno serijo se niso prebile Košnjekova (33.), Vidmarjeva (37.) in Andrićeva (38.).