Ne glede na vse jo je Anže še dobro odnesel

Na žalost je tudi Anže Lanišek na lastni koži boleče izkusil, da nesreča nikoli – sploh pa ne v (vrhunskem) športu – ne počiva. Prav na zadnjem planiškem treningu pred odhodom na 28. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, za katerega bodo avstrijski prireditelji zeleno luč na Kulmu prižgali danes z uradnim treningom (11.30) in kvalifikacijami (14.00), si je namreč domžalski as tako poškodoval desno koleno, da bo lahko spektakel v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu spremljal zgolj od doma.

Ne glede na to, da so tudi branilec naslova svetovnega podprvaka Timi Zajc, Lovro Kos, brata Domen in Peter Prevc ter »rezervist« Žiga Jelar, ki bodo zastopali Slovenijo na avstrijskem Štajerskem, že večkrat dokazali, da znajo leteti daleč, je odsotnost Žabe hud udarec za našo »eskadriljo«. Navsezadnje je Lanišek že četrto sezono zapovrstjo najboljši in obenem tudi najbolj stanoviten slovenski skakalec v svetovnem pokalu, v katerem kot naš najvišje uvrščeni mož tačas drži visoko šesto mesto.

Ne gre prezreti niti, da se lahko 27-letni član SSK Mengeš v tej zimi edini od varovancev glavnega trenerja Roberta Hrgote pohvali s (posamičnimi) stopničkami, in to tremi (po odmevni zmagi v Garmisch-Partenkirchnu je osvojil še 3. mesti v Bischofshofnu in minulo nedeljo v Zakopanah).

»Na torkovem treningu sem si res poškodoval koleno, vendar se počutim dobro. Moja pozornost je že usmerjena v uspešno okrevanje in vrnitev na tekmovanja za svetovni pokal še v tej sezoni. Vesel sem, da poškodba ni hujša,« je sporočil Lanišek, ki je bolečino začutil po zelo dolgem poskusu na Bloudkovi velikanki (143 m), po katerem mu je vzelo smučko in obrnilo koleno navznoter. Sile ob pristanku so bile tako velike, da ga je potegnilo na zadnjico, vendar pa ni padel.

Kot je po pregledu pojasnil reprezentančni zdravnik dr. Matej Drobnič, jo je Anže, ki si je poškodoval notranjo stransko vez, še dobro odnesel. »Na srečo operacija ne bo potrebna. Anže bo moral začasno nositi kolensko opornico za optimalno celjenje poškodbe. Predvidevamo, da bo okrevanje trajalo približno dva meseca,« je razložil dr. Drobnič. Če bo šlo pri zdravljenju (s fizioterapijo) vse po načrtih, bi se lahko po treh tednih vrnil k treningu s posameznimi vajami, po šestih tednih pa že s polno obremenitvijo.

Toda dogodkov le ne gre prehitevati. Najpomembneje je, da se bo domžalski rekorder, ki je na prejšnjem SP pred dvema letoma v Vikersundu poletel do petega mesta, na ekipni preizkušnji pa prispeval viden delež k zlati lovoriki Slovenije, dobro pozdravil. Ob tem je Anže zaželel srečo vsem tekmovalcem na Kulmu in čim večji užitek v poletih.

Če bi vedel, bi že popravil

Ob Laniškovi odsotnosti je zdaj težko izpostaviti glavnega slovenskega aduta za SP na Kulmu, na katerem se bo posamična tekma z dvema serijama začela jutri (14.00) ter ob enakem času nadaljevala in končala v soboto s tretjo in četrto serijo. V nedeljo (14.00) bo na sporedu še ekipna preizkušnja. Zajc, ki brani srebrno kolajno iz Vikersunda 2022, zaradi ne najboljše forme nima posebnih želja.

»Težko karkoli pričakujem, najprej moram preživeti uvodni dan,« je omenil 23-letni član SSK Ljubno BTC, ki ne ve, zakaj mu ne gre po načrtih. »Če bi vedel, bi to že popravil,« je še pristavil Zajc.

V našem taboru sicer ne odstopajo od visokih ciljev. »Vsi fantje znajo dobro leteti in so sposobni doseči vrhunski rezultat, verjetno pa ni treba razlagati, kaj šteje na velikih tekmovanjih,« je o pričakovanjih dejal Gorazd Pogorelčnik, vodja skokov (in nordijske kombinacije) pri Smučarski zvezi Slovenije.