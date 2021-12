Narobe svet: Luki žvižgi v Dallasu

Zmage nad Clevelandom so bile za ekipo Dallasa v zadnjih sezonah rutina. Z večjo prevlado v medsebojnih dvobojih, zadnje štiri tekme s konjeniki je ekipa Luke Dončića dobila z 20 in več točkami razlike, se v tem obdobju ni mogel pohvaliti nihče v NBA. A niz se je končal z enim najbolj bolečih porazov v Dončićevi karieri – pred domačimi navijači, ki so že dolgo pred koncem tekme začeli glasno žvižgati.

»Moramo držati skupaj,« je, ne samo enkrat, po porazu s 96:114 dejal Dončić, več kot očitno zaskrbljen nad težavami, v katere je s soigralci zabredel po spodbudnem začetku sezone. »Prave ekipe storijo ravno to – držijo skupaj. To je lahko početi, ko ti gre dobro, veste? Skupaj moraš držati v težkih časih,« je nadaljeval Dončić. Cleveland je po zabijanju centra Jarretta Allena (28 točk, 14 skokov) vodil že z 82:58. V izjemni tretji četrtini prvakov iz leta 2016, ki so v minulih sezonah po slovesu LeBrona Jamesa tavali na dnu lestvice, se je izkazal tudi Lauri Markkanen. »Kar predajali smo mu žogo. Ko je vrgel, sem že stekel nazaj v obrambo, saj sem vedel, da bo šla noter,« je o Fincu povedal Allen, za katerega je trener Dallasa Jason Kidd po tekmi dejal, da je bil videti kot nekdo, ki bo igral na tekmi zvezd.

Spremljal tekmi rojakov

»So visoka ekipa, morali smo opraviti delo – dobivati skoke, igrati na telo – in to smo storili,« je recept za zmago razkril Markkanen (24 točk, 5:9 za tri). Dončićev trojni dvojček s 25 točkami, 10 skoki in asistencami je bil edina svetla točka Dallasa, ki je utrpel deveti poraz na 19. tekmi, a ostal na visokem četrtem mestu v zahodni konferenci. Cleveland je bil do včeraj z zmago in porazom več deveti na vzhodu. Analiza tekme trenerja Kidda se je tudi tokrat vrtela okoli zgrešenih metov in psihologije.

Boljši za tri kot za dve ali eno Dončić je tekmo sklenil z boljšim odstotkom metov za tri točke (7:11) kot za dve (2:10) ali eno (0:4); Kidd je na položaju centra začel z neizkušenim Mosesom Brownom (2 točki, 2 skoka v 10:59 minute), ki je bil nedorasel tekmec razigranim gostom.

»Ta liga te preizkusi psihično in telesno. Nihče od nikogar ne zahteva, da trojke meče 5:5. Gre le za stanovitnost, ki pa jo je težko doseči. Ko žoga ne gre v luknjo, se to rado pozna na psihi. Luka bi nocoj žogo zlahka zadržal zase, saj nihče ni zadeval. Trojni dvojček je po takšni tekmi izvrsten dosežek že sam po sebi,« je prepričan Kidd. Po tekmi je potrdil, da si Kristaps Porzingis, ki je odigral slabih 25 minut, ni težje poškodoval gležnja, zaradi katerega je moral predčasno končati obračun.

Vsaj nekaj veselja so Dončiću prinesle novice iz domovine, saj je slovenska reprezentanca brez njegove pomoči dobila uvodni preizkušnji v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. »Super so igrali fantje, nisem gledal le prvega polčasa prve tekme, ker smo ravno imeli trening. Drugače sem spremljal preostanek tekem in upam, da bodo zmagali v vseh,« je na novinarski konferenci še povedal Dončić in dodal, da je za Slovenijo med letošnjimi olimpijskimi igrami pesti stiskalo tudi veliko prebivalcev Dallasa.