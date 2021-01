Napad z nožem zagrenil življenje

Mima Jaušovec je leta 1977 med posameznicami osvojila turnir v Roland Garrosu in s tem pisala zgodovino jugoslovanske teniške igre. Dvakrat je bila na pariškem turnirju za veliki slam podprvakinja. Monika Seleš pa je zgodovino pisala, ko je na današnji dan leta 1991, torej pred točno 30 leti, postala najmlajša zmagovalka odprtega prvenstva Avstralije, to je dobila tudi kot prva jugoslovanska državljanka.



V finalu je v Melbournu odpravila Čehinjo Jano Novotno s 5:7, 6:3 in 6:1. Igralka madžarskega rodu je bila s 17 leti in dvema mesecema štiri mesece mlajša kot Margaret Court, ki je zmagala na Australian Opnu 1960. Kot vodilna igralka sveta je Seleševa dva meseca pozneje tudi nasledila Steffi Graf, ko jo je v letu 1990 premagala v finalu OP Francije. Seleševa je avstralski turnir za veliki slam osvojila še v letih 1992, 1993 in 1996, v letih 1991 in 1992 še Roland Garros in OP ZDA. Leta 1991 je zmagala na desetih od šestnajstih turnirjev, na katerih je zaigrala, v tistih, ki jih ni dobila, je bila finalistka.



Tudi naslednje leto je dominirala v ženskem tenisu, osvojila je vse velike slame razen Wimbledona, kjer je v finalu izgubila proti Grafovi. Med londonskim turnirjem pa so se tekmice začele odkrito pritoževati nad njenim stokanjem pri udarcih. Med januarjem leta 1991 in februarjem 1993 je imela neverjetno statistiko; osvojila je 22 naslovov in 33-krat igrala v finalih na 34 turnirjih, na katerih je vihtela teniški lopar. Nabrala si je 159 zmag in 12 porazov (odstotek uspešnosti 92,9 odstotka), na velikih slamih je bilo razmerje zmag in porazov 55:1.

Motiv vojna v Jugoslaviji

A 30. aprila 1993 se je med turnirjem v Hamburgu zgodil napad na teniško igralko iz Novega Sada, katere oče Karolj je bil karikaturist pri časopisih Dnevnik in Magyar Szo. V četrtfinalnem dvoboju proti Bolgarki Magdaleni Malejevi je Günter Parche, neuravnovešeni navijač Steffi Graf, ob premoru stekel do stola, kjer je sedela Seleševa, in jo z nožem zabodel med lopatici. Jugoslovanko so odpeljali v bolnišnico, in čeprav je njena poškodba terjala le nekaj tednov za ozdravitev, je bil psihični učinek z depresijami in motnjo prehranjevanja daleč usodnejši. Monika Seleš se k tekmovalnemu tenisu ni vrnila kar dobri dve leti.



Pri motivu za napad se je domnevalo tudi, da je povezan z vojno, ki je divjala na jugoslovanskem prostoru, Seleševa je zaradi tega že prej dobivala grožnje s smrtjo. A na koncu je kot edini razlog obveljal motiv, da jo je hotel Parche poškodovati, da bi Grafova spet zasedla teniški prestol. V priporu je preživel šest mesecev, na sojenju pa so ga označili za psihično neuravnovešenega, dobil je dveletno pogojno kazen in obvezno psihiatrično zdravljenje.



Monika Seleš je prisegla, da v Nemčiji, tudi zaradi razočaranja nad nemškim pravnim sistemom, nikoli več ne bo nastopila. Leta 1994 je sicer postala državljanka ZDA, leta 2007 pa je prejela še madžarski potni list.

