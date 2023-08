Največji up slovenske teniške prihodnosti uživa v tenisu in ligi NBA

Pred dnevi se je v bližnjem Umagu končal letošnji teniški turnir s prestižno oznako ATP. Blaž Rola se je z zmago odrezal med dvojicami, med posamezniki pa po lanskem uradnem slovesu Aljaža Bedeneta od tenisa Slovenija ni imela svojega predstavnika. Kdo bi lahko bil naslednik naših upokojenih uspešnih igralcev? Vodilni adut prihodnosti je 14-letni Ljubljančan Svit Suljić.

Najstnik, ki se pogovarja z zrelostjo vsaj za nekaj let več od svoje starosti, zelo zbrano pa deluje tudi na igrišču, je doslej prestal izjemno teniško poletje. Nanizal je namreč uspešne predstave na mladinskem Wimbledonu in se tam uvrstil celo v finale, nato je osvojil – tako kot nekoč denimo Novak Đoković – naslov mladinskega prvaka stare celine. Takoj zatem pa je nastopil še na olimpijskem festivalu evropske mladine v Mariboru in v Ljudskem vrtu, tudi ob navzočnosti legendarne Mime Jaušovec, sanjske športne tedne sklenil z bronasto kolajno.

Velika trojica razred zase

In ko smo se z njim srečali v tem osrednjem mariborskem športnem parku, nas je dejansko navdušila ta njegova sposobnost hitre regeneracije, ohranjanja telesne moči in psihične zbranosti v silovitem ritmu zadnjih tednov. »Prav vesel sem, da ne čutim nikakršne utrujenosti, lahko sem le hvaležen svoji spremljevalni ekipi za očitno brezhibno pripravljenost,« je ohranil skromnost. Ob namigu, kako je videti močan tudi pri dolgih izmenjavah udarcev, dejansko tako kot v tistem »pravem« tenisu najboljših na svetu, pa je odvrnil: »Dejansko moja igra temelji na tem, da sem boljši od tekmecev pri dolgih izmenjavah žogice. Zato tudi ohranjam zbranost in le želim si, da bi bilo tako tudi v prihodnje.«

Njegov vzornik je bil dolgo švicarski as Roger Federer. »Ko pa je sklenil svojo teniško pot, sem začel občudovati igro in pristop Novaka Đokovića. Tudi Rafael Nadal mi je blizu. Sploh so ti trije igralci razred zase,« pravi veliki up slovenske teniške prihodnosti, ki pa prav rad spremljam tudi druge športne panoge: »Najraje košarkarsko ligo NBA, seveda posebej uživam ob predstavah Luke Dončića.«