Najslabši prižgal plamen upanja

Šampionska bitka se je vsaj za teden dni spremenila v dramatičen dvoboj vodilnih Celjanov in branilcev naslova, nogometašev Olimpije. V 23. krogu 1. SNL so Domžalčani po treh porazih in neprepričljivih igrah z goloma 18-letnega Lukasa Hempta in 25-letnega Makedonca Maria Krstovskega (dosegel je že sedmega v sezoni) presenetili Celjane in jim pred sobotnim gostovanjem v Stožicah zadali boleč udarec. V Rogaški Slatini se je po streljanju s praznimi naboji ustavil tudi mariborski stroj, zadnje dejanje kroga pa bo danes v Spodnji Šiški, kjer bo gostoval Koper.

Razlika med vodilnima se je stopila na sedem točk. Domžalska zaušnica je bila nepričakovana, gostitelji letos še niso osvojili točke in tudi igrali niso tako, da bi lahko zatresli kolena doslej prepričljivim Celjanom. A po treh zaporednih porazih oziroma štirih, s še zadnjim lanskim vred, so Domžalčani pokazali čvrstejšo, agresivnejšo in taktično zrelejšo podobo. Imeli so tudi kanček sreče na slabem igrišču, ki ni ustrezalo napadalnim in tehnično dovršenim gostom.

8 tekem je trajal celjski niz brez poraza.

Za Celjane je bilo vsega lepega enkrat konec: izgubili so prvič po osmih tekmah in po 5. novembru, ko so ostali praznih rok prav proti naslednjim tekmecem in njihovim glavnim konkurentom v boju za naslov – Ljubljančanom.

Odpovedala učinkovitost

»Zgodilo se je, šteje izid, goli. Ne morem biti nezadovoljen s tem, kar smo izpeljali v prvem polčasu. Dovolj priložnosti smo si priigrali, le učinkovitost je odpovedala. Najbolj boli gol iz prekinitve, dela igre, v katerem smo morda najboljši v ligi. Potem smo postajali živčni in igra, še posebej v globino, ni stekla. Veliko teka nas je utrujalo. Ni nas motil visok pritisk Domžalčanov, naša težava so bile izgubljene žoge, po katerih so tekmeci bliskovito stekli v napadalne prehode,« je bil kot vselej realen in jedrnat v analizi celjski trener Damir Krznar.

Ni dajal znakov zaskrbljenosti pred tekmami, vrednimi šampionskega naslova – Celjani bodo najprej gostovali v Stožicah, potem bodo igrali doma proti Mariborčanom, niz derbijev pa bodo zaokrožili na Bonifiki.

»Za poraz nikoli ni dobrega trenutka. Spored je težak, a ni za reševanje, temveč za utrjevanje in razkrivanje značaja ter za moč tega moštva. Prav zato se ne bojim,« je ohranil samozavestno držo Hrvat, ki je v Kidričevem lahko videl zelo zanesljivo in učinkovito Olimpijo. Zeleno-beli so že v prvem polčasu razblinili neznanke, zanimivost dvoboja pa so bili strelci. Strelca! Kapetan Timi Max Elšnik je dosegel dva, Marko Brest enega, oba sta bila člana Aluminija. Ljubljančani so pred derbijem dobili, kar so želeli: ranjene in morda načete Celjane, ki se zdaj zavedajo usodnosti sobotnega razpleta.