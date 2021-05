Najmočnejši turnir vseh časov

Carlsen – Nepomnjašči, prvi del

ČRNI NA POTEZI

Dubov – Giri, Internet 2021. Črni ima kmeta več, a mu beli preti mat na h7, hkrati pa visi še skakač na g4. Se črni lahko izogne materialnim izgubam?

REŠITEV: 1…Sh6! umakne skakača in prepreči mat, ob tem pa beli ne more vzeti lovca s 2.Kxf2, saj po 2…fxg6+ izgubi damo. Na ta način je v partiji črni prišel do odločilne prednosti in zmage v nadaljevanju.

Šesti turnir druge sezone elitne spletne serije, ki se začenja v nedeljo, bo postregel z vrsto novih presežnikov. Za šahovske navdušence je zagotovo najbolj navdušujoč podatek, da bodo med šestnajsterico nastopajočih tudi vsi igralci iz prve deseterice aktualne svetovne ratinške lestvice. Redko viden pojav v šahovski zgodovini, da se na enem turnirju zbere prav vsa svetovna elita, se bo med drugim zgodil zaradi premiernega nastopa Američana, drugega igralca z ratinške lestvice in v tej sezoni spletne serije, in priljubljenosti ruskega velemojstra, sedmega igralca na svetu, ki je prejel vabilo na podlagi glasovanja članov spletnega portala Chess24. Če k omenjeni deseterici dodamo še drugouvrščenega z nedavno končanega kandidatskega turnirja, Francoza, najboljšega mladinca na svetu, ameriškega specialista za hitre discipline, osemkratnega ruskega državnega prvakain njegovega mlajšega sonarodnjaka z izjemno atraktivnim stilom igre,, potem nedvomno lahko govorimo o enem najmočnejših, če ne celo o najmočnejšem šahovskem turnirju vseh časov. Dejstvo, da bo takšen turnir potekal ravno prek spleta, je morda zgovorno glede trenda prihodnjega razvoja igre.Dodaten čar turnirja bo prvi obračun med svetovnim prvakomin Rusom, odkar je slednji z zmago na kandidatskem turnirju uradno postal njegov letošnji izzivalec. Protagonista dvoboja za naslov svetovnega prvaka, ki se bo odvijal novembra in decembra v Dubaju, se bosta pomerila vsaj enkrat, v drugem krogu predtekmovanja. Bele figure bo imel Carlsen, njuna partija pa bo ponudila prvi uvid v trenutno razmerje moči med tekmecema. Ob tako močni zasedbi lahko sicer tokrat pričakujemo še bolj napet in zanimiv predtekmovalni del, iz katerega se prvih osem igralcev uvrsti v izločilne boje.Tokratni nagradni sklad bo najvišji od vseh v spletni seriji, za kar je poskrbel njen novi pokrovitelj, spletna platforma za trgovanje s kriptovalutami FTX. Slednja je prvotno predvidenim 220 tisoč dolarjem dodala bonus 100 tisočakov v bitcoinih. Končna vrednost nagradnega sklada bo tako do konca turnirja variirala glede na gibanje vrednosti kriptovalute, trenutno pa zmagovalca poleg 60 tisoč dolarjev redne nagrade čaka še 27 tisočakov vreden delež v bitcoinih.