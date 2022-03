Na vso moč tudi proti ranjeni Valencii

Napredovanje v osmino finala evropskega pokala so si košarkarji Cedevite Olimpije zagotovili že prejšnji teden, a izzivov jim v zadnjih dveh krogih ligaškega dela tekmovanja še zdaleč ne bo manjkalo. V drevišnjem dvoboju z Valencio ob 20. uri in na gostovanju pri že odpisanem Promitheasu prihodnji teden se bodo potegovali za čim višjo uvrstitev v skupini B in čim ugodnejši razpored v končnici.

Po maratonskih 18 kolih se bodo namreč izločilni dvoboji najboljših osmeric iz obeh skupin v celoti odvijali po sprinterskem sistemu, v katerem bo o zmagovalcu vsakič odločila ena sama tekma na parketu višjeuvrščenega na skupinski stopnji. Po spektaklu s Partizanom v Tivoliju se Ljubljančani vračajo v Stožice in upajo, da bo vzdušje vsaj približno tako vroče, kot je bilo v nedeljo. Prišlo jim bo prav, saj bodo po šestih zaporednih evropskih zmagah pričakali novega uglednega gosta.

Valencia zaradi sredinega spodrsljaja z Bursasporom in dveh porazov s točko razlike z Gran Canario realno ne more več računati na prvo mesto v skupini B, toda njeni košarkarji bodo v Ljubljani vendarle dovolj motivirani. Ne nazadnje bi se jim lahko Cedevita Olimpija nevarno približala. Na prvi tekmi v Španiji jih je presenetila, saj je dobila drugi polčas s 54:41 in zmagala s 97:85 (Blažič 24, Ferrell in Murić po 15, Pullen 13, Auguste 11, Ejim 10; Van Rossom 13, Prepelič 12, Lopez-Arostegui in Hermansson po 10) ter zadala domači zasedbi najhujši udarec v mednarodni sezoni.

Ob preostalih štirih porazih (klonila je še pred Budućnostjo) je zaostala za šest točk – v seštevku.

Brez Prepeliča, a s Tobeyjem

Stožiško občinstvo bo lahko drevi pozdravilo slovenskega reprezentanta Mika Tobeyja, tretjega strelca (povp. 10,5) in prvega skakalca Valencie (6,5) v evropskem pokalu. Odsoten pa bo najučinkovitejši član moštva Klemen Prepelič, saj si je ob nedeljski zmagi v Murcii z 72:71 zlomil levo podlaket in že končal sezono.

Manjkal bo bržkone tudi konec junija v tretjem ciklu kvalifikacij za SP 2023, ko se bo Slovenija pomerila s Hrvaško doma in s Švedsko v gosteh. Do poškodbe je bil ostrostrelec iz Slovenske Bistrice peti najboljši strelec španske lige (povp. 15) in 17. na evropski sceni (14,2). Pred njim sta bila po 16 kolih Olimpijina aduta Yogi Ferrell (11. s 15,8 točke) in Jaka Blažič (13. s 15,6), tik za njim 19. Jacob Pullen (13,8). Pred revanšo z Valencio si Cedevita Olimpija deli tretje mesto v skupini B z Budućnostjo in Virtusom, v prednosti pa so Črnogorci, saj so dvakrat ugnali Bolonjčane in imajo boljšo bero v soočenjih s slovenskim prvakom.

Če bi že danes potegnili črto, bi se Ljubljančani v osmini finala pomerili s petim v skupini B Liatkabelisom iz Litve v Stožicah, če bi zdrsnili za eno mesto, pa bodisi z Metropolitans 92 iz Pariza bodisi z Andorro – v gosteh. Vrstni red v skupini B po 16 krogih: Gran Canaria 12:4, Valencia 11:5, Cedevita Olimpija, Virtus in Budućnost po 9:7, Ulm, Umana in Bursaspor po 7:9, Bourg 5:11, Promitheas 4:12.