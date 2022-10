Matjaž Kopitar: Tudi alpska liga ni prav poceni

Približno dva meseca sta naokrog od začetka nove hokejske sezone. Vrh te bo svetovno prvenstvo na Finskem in v Latviji, od 12. do 28. maja 2023, slovenski risi bodo prvič po šestih letih spet igrali med elito, cilj je jasen: obstati med najboljšimi na svetu. O tem kot tudi prihajajočem turnirju v Budimpešti smo se pogovarjali s selektorjem Matjažem Kopitarjem.

Od svetovnega prvenstva skupine B, spomladi letos v Ljubljani, kjer ste se brez poraza uvrstili na tekmovanje elite, niste bili skupaj z risi. Pa tudi zdaj ne boste s tistimi najboljšimi, saj novembrski zbor večinoma namenjate mlajšim?

»Dejansko smo november že od nekdaj izkoriščali tudi za uvajanje mlajših igralcev. Toda ne povsem, saj je prav v tem terminu zadnji zbor reprezentance do 20 let, saj je svetovno prvenstvo mladih selekcij vedno v decembru. Zato nikakor nisem hotel vključevati teh igralcev, za njih je zdaj SP bolj pomembno. Bom pa mladim reprezentantom namenil pozornost aprila, tam bodo na začetku zagotovo nekateri udarni igralci manjkali zaradi obveznosti pri klubih.«

Kaj pa ta sezona doslej? Kaj si mislite o ligi prvakov, za Slovenijo novem tekmovanju z nenavadnim urnikom in pravzaprav slabim odzivom športne javnosti, pa ne le pri nas?

»Že to, da je Olimpija dobila vabilo, je moteče. V nogometu obstaja predtekmovalni del, igraš to in se poskusiš uvrstiti v skupinski del lige prvakov. Tako bi moralo biti tudi tu. Ne vem zakaj, toda to tekmovanje ne najde pravega odmeva. Seveda je super priprava, a če ni takšne palete igralcev kot pri omenjenih vodilnih deželah evropskega hokeja, je moštvo, sploh v primeru kakšne poškodbe, lahko zelo izčrpano. Bil sem na tekmi Zug: Ambri, zbralo se je 7200 gledalcev v imenitnem ozračju. Potem pa pridem na tekmo Olimpija: Zug, kjer je 700 navzočih. Še v prostoru VIP je bilo tri četrt sedežev praznih in to me žalosti. Tega si ne zaslužita ne Olimpija ne naš hokej.«

Vedno ste govorili, da je edina rešitev hkratni nastop Jesenic in Olimpije v najvišjem regionalnem tekmovanju, torej zdaj v ICEHL.

»Ostajam pri tem, žal pa še ni sprememb. Nikakor se ne strinjam s tistimi, ki pravijo, da pri nas ni dovolj igralcev. Če bi Jesenice nastopale v tej ICEHL, bi se kdo od nekdanjih železarjev vrnil iz Ljubljane domov, oba kluba bi imela kakšno tujo okrepitev, najbrž tudi koga od Slovencev, ki so zdaj na tujem. In če na Jesenicah ne morejo zagotoviti minimalnega proračuna za ICEHL, ki sploh ni občutno višji kot za AHL, potem smo res lahko žalostni.«

Se sprostite ob igranju golfa?

»Rad ga igram, tudi kar pogosto, kolikor je le mogoče. Sprosti me.«

Tako kot vožnja z motorjem?

»Poleti grem s svoje Hrušice na trening na Bled z motorjem, morda nato do Bohinja pa čez Pokljuko v Mojstrano. Ali čez Vršič do Bovca ali Korensko sedlo do Beljaka in naprej na Kačjak. Seveda v lepih vremenskih razmerah. Večdnevne poti z motorjem pa niso zame. Povsem dobro se počutim ob teh krajših izletih.« Siniša Uroševič