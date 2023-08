Malta v Domžalah sodu zbila dno

Potres, pretres v NK Domžale! Simon Rožman namreč ni več trener tega slovenskega prvoligaša, dogovoril se je namreč za prevzem enega od največjih klubov in tudi prvaka v nekdanji Jugoslaviji, Sarajevo. Rožman se je tudi uradno razšel z Domžalčani, včeraj je bil na novinarski konferenci v prestolnici BiH tudi predstavljen kot novi trener sarajevskega kluba. Domžalskega ligaša je zapustil tudi športni direktor Senijad Ibričić, ta bo skupaj z Rožmanom tvoril operativni dvojec pri Sarajevu. Odšla sta na lastno željo, glavni trener tudi v zameno za odškodnino. Domžalčani so sezono sicer tudi začeli s pretresom, z evropskim slovesom proti maltežanskemu Balzanu, v državnem prvenstvu so v prvih dveh krogih osvojili štiri točke.

Tudi pri FK Sarajevo je počilo po presenetljivem izpadu v 1. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo proti gruzijskemu Torpedu Kutaisi. Davek za evropsko slovo je plačal trener Mirza Varešanović. Klub s Koševa je s porazom začel tudi prvenstvo, na domačem igrišču ga je z 2:1 premagala Sloga iz Doboja. Za Sarajevo igrata tudi dva nekdanja vidna igralca iz 1. SNL, nekdanji član Olimpije Almedin Ziljkić in Kopra Ivan Borna Jelić Balta. Sarajevo je sicer za trenerja vabilo Anteja Šimundžo, ta se je zahvalil za ponudbo, gre pa za klub, ki ga ob Malezijcu Vincentu Tanu (49,13-odstotni lastnik) v istem razmerju finančno podpira tudi bošnjaško-ameriški farmacevtski mogotec Ismir Mirvić. Ta je tudi predsednik kluba. Sarajevo je bilo nazadnje prvak BiH leta 2020, v zadnji sezoni pa je bilo četrto s kar 26 točkami manj od prvaka Zrinjskega iz Mostarja. Rožman naj bi novo moštvo prvič vodil konec tedna na prijateljski tekmi s splitskim Hajdukom.

Le nekaj za v blagajno

Simon Rožman je v tujini sicer že deloval pri hrvaški Rijeki. Tokrat gre v Sarajevo z delom svojega trenerskega štaba pri Domžalah, pomočnikom Luko Gobcem in trenerjem vratarjev Bojanom Jorgačevićem. Razlog za odhod vrhovnega športnega dela NK Domžale v drugo državo tiči v tem, da se je pošteno zaiskrilo med Ibričićem (Rožmanom) in izvršnim direktorjem NK Domžale Matejem Oražmom, ta je bil sicer v klubu že tudi športni direktor.

Izpad v prvem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo proti Balzanu z Malte je le še priliv olja na ogenj, tudi zaradi nezavidljivega finančnega stanja v NK Domžale. Plače so igralci in zaposleni v klubskem ustroju nazadnje dobili aprila, sila zgodnje slovo od evropskega tekmovanja pa je, zaradi manjšega denarnega priliva s strani Uefe, še dodatno »obtežilo« prazno blagajno. A v tem mesecu bo na stadionu ob Kamniški Bistrici le posijalo malce finančnega sonca, kot nadomestilo za prestop Benjamina Šeška iz Salzburga v Leipzig naj bi kapnilo 2,5 milijona evrov. Poleg tega bo prispelo še pol milijona evrov na račun odhoda najboljšega igralca, hrvaškega nogometaša Franka Kovačevića, iz Domžal v drugo nemško ligo k Wehenu iz Wiesbadna. Ta posel je še izpeljal športni direktor Senijad Ibričić.

Novi trener Domžal bo prišel iz trenerskega ustroja kluba v mlajših kategorijah, omenja se nekdanjega stratega tega kluba Dejana Đuranovića, ki je člane vodil pred Rožmanovim prihodom.