Luka Dončić mu je znova odprl oči

Na areno Saitama imajo slovenski in argentinski košarkarji neprijetne spomine. Gostila je namreč zaključne boje svetovnega prvenstva 2006, na katerem je naša reprezentanca klonila v osmini finala proti Turčiji, južnoameriška pa je v polfinalu zgrešila zadnji met za zmago nad poznejšimi prvaki Španci. Ob vrnitvi v Tokio se bosta moštvi prvič srečali na uradni tekmi: Argentinci kot srebrni s SP 2019, Slovenci kot evropski prvaki in pasivni opazovalci zadnjega mundiala, a z Luko Dončićem, ki lahko postavi na glavo sleherno napoved.



Ko se bosta izbrani vrsti v ponedeljek ob 6.40 pognali za žogo, bo v papirnati prednosti Argentina. Njena selekcija bo namreč osmič tekmovala na OI in poskušala osvojiti tretjo kolajno po zlati iz Aten 2004 in bronu iz Pekinga 2008. V Londonu 2012 je bila četrta, v Riu 2016 osma, obakrat pa jo je ustavila zvezdniška zasedba ZDA. V Braziliji se je končala pravljična reprezentančna pot Emanuela Ginobilija in Andresa Nocionija, zadnji član zlatega rodu, ki je prvič očaral košarkarski svet z osvojitvijo drugega mesta na SP 2002, pa še vztraja.



Zimzeleni krilni center Luis Scola je dopolnil že 41 let, a živahno sledi ritmu soigralcev in tekmecev, ki bi mu lahko bili celo sinovi. Pred dvema letoma je igral na mundialu s povprečjem 17,9 točke in 8,1 skoka ter se uvrstil v elitno peterko prvenstva.

Z Gasolom v zgodovino

»Po vseh norostih, ki smo jim priča v zadnjem poldrugem letu, ni 41-letni košarkar na OI nobena senzacija. Občutki, ko lahko spet potujemo in tekmujemo, so nenavadno prijetni, še posebno ob takšnih soigralcih. Z njimi se spet počutim mladega, kar je zame ključno. Ne glede na vse, kar si doživel na poti, se namreč motor postopno iztroši,« razmišlja Scola, ki bo tako kot njegov španski vrstnik Pau Gasol v Tokiu petič igral na OI.



Tolikokrat so v zgodovini iger nastopili le Portoričan Teofilo Cruz, Avstralec Andrew Gaze, Brazilec Oscar Schmidt in Španec Juan Carlos Navarro.

Argentinska reprezentanca je pripotovala na Japonsko z devetimi člani srebrne zasedbe s SP 2019, med katerimi so vsi ključni aduti selektorja Sergia Hernandeza, ki je prvič prevzel krmilo moštva v obdobju 2005–2010, drugič pa leta 2015. Trije – organizatorja Facundo Campazzo (Denver) in Luca Vildoza (New York) ter krilni center Gabriel Deck (Oklahoma) – so se v minuli sezoni preselili iz vrst Reala in Baskonie v ligo NBA, na njenem pragu je tudi 20-letni branilec Leandro Bolmaro, ki se je lepo uveljavil pri Barceloni, krajše epizode so imeli v elitni ameriški ligi tudi krili Nicolas Brussino in Patricio Brussino ter branilec Nicolas Laprovittola.



Največ izkušenj pa ima seveda Scola, ki je sedem sezon igral na najvišji evroligaški ravni, deset pa v ligi NBA in pravi: »LeBron James in Giannis Antetokounmpo sta mi razkrila nečloveške telesne sposobnosti, za katere sem mislil, da ne obstajajo. Toda prišel je tudi čas Nikole Jokića in Luke Dončića, ki sta me prepričala, da je v košarki možno doseči še več.«

