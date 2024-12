Legenda slovenskega nogometa: Brane Oblak razkril zgodbe svoje bogate kariere

LJUBLJANA • V podkastu VAR nas je obiskal Brane Oblak, najboljši nogometaš, kar so jih proizvedli na območju današnje Slovenije. Ljubljančan, ki si je v zadnjih letih ustvaril domovanje na Primorskem, je bil zanimiv sogovornik kot vselej, v enournem pogovoru smo se sprehodili čez njegovo kariero v uglednih klubih, kakršni so Olimpija (1965-73), Hajduk (73-75), Schalke (75-77) in Bayern (77-80), ter v reprezentanci Jugoslavije (1970-77). Tudi o Katancu, Zahoviću in ZavrluV tokratni epizodi nogometnega podkasta VAR nam je Brane Oblak razkril še veliko več – tudi o Zlatku Zahoviću, Rudiju Zavrlu...