Leclerc kot kaznovani otrok

Ferrarijevi inženirji in mehaniki so po več letih spet izdelali izvrsten dirkalnik, s katerim se lahko Charles Leclerc in Carlos Sainz ml. letos na sleherni preizkušnji potegujeta za najvišje uvrstitve v formuli 1. Od njih pa ju vse prevečkrat oddaljijo napake, ki jih v italijanskem moštvu delajo vsi po vrsti – od vodilnih mož do obeh dirkačev.

Pri Ferrariju bodo poskušali čim prej pozabiti tudi minuli konec tedna v Le Castelletu, kjer so po Sainzevi zaslugi iztržili le 5. mesto. Španec je izvlekel še veliko, če vemo, da je moral zaradi menjave pogonskega agregata startati iz zadnje vrste. In verjetno bi se 27-letni Madridčan, ki je na VN Francije odpeljal najhitrejši krog dirke, zavihtel (še) višje, če ne bi prejel še dodatne (5-sekundne) kazni, ker so mu po menjavi gum prezgodaj dali znak za nadaljevanje dirke in je nevarno zavil tik pred Alexa Albona (Williams).

Še slabše je po preizkušnji spal Carlosov ekipni kolega Leclerc, ki je bil na najboljši poti k drugi zaporedni zmagi, ko si je v 18. krogu privoščil hud spodrsljaj. Trčil je v ogrado iz gum in na razočaranje Ferrarijevih navijačev končal dirko. V Barceloni in Bakuju sta ga ustavili tehnični okvari, v Le Castelletu se je izločil sam.

Verstappen že daleč

Tokrat je bil 24-letni Monačan povsem potrt. »Za trenutek sem izgubil nadzor nad dirkalnikom. Ko ti enkrat vzame zadek, si brez možnosti,« se je Leclerc posul s pepelom, dobro vedoč, da s takšnimi spodrsljaji ne bo mogel poseči po lovoriki. Strokovnjaki so izračunali, da je bil Ferrarijev adut, če upoštevamo še okvare, letos že ob 110 točk. Z njimi bi bil skozi oči rdečih pogled na vrstni red v SP lepši, kot je zdaj, ko vodilni Max Verstappen (Red Bull) beži za 63 točk. Toliko drugouvrščeni Leclerc zaostaja za nizozemskim branilcem lovorike, ki ga bo težko ustaviti na poti do druge zaporedne končne zmage.

A v moštvu iz Maranella se ne vdajajo. »Zakaj ne bi dobili preostalih desetih dirk?!« se je ob prihodu na Hungaroring, ki bo v nedeljo (15.00) gostil 13. letošnjo dirko, vprašal vodja Ferrarijeve ekipe Mattia Binotto, nejevoljen zaradi kritičnih zapisov v italijanskih časnikih po VN Francije. V nasprotju z rdečimi so novinarji že odpisali poskočnega vranca.

»Leclerc uničuje rdeče sanje. Ferrari ima najhitrejši dirkalnik, a tega ne zna unovčiti,« so ocenili pri dnevniku Tuttosport, v časopisu Corriere dello Sport pa je bilo mogoče prebrati: »Leclerc se je za svojo napako opravičil kot otrok, ki so ga kaznovali starši. Z rokami za hrbtom in povešenim pogledom. Charlesova negotovost se je razširila na celotno ekipo. Nezanesljiv dirkač je lahko vrhunski voznik, ni pa vodja, kaj šele šampion.«