Kraft po zlati kolajni ve, kje je Timi Zajc izgubil naslov

Že pred začetkom sezone je Stefan Kraft večkrat izjavil, da ga na 28. svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih na Kulmu zanima le zlata lovorika. Že drugo mesto, ki ga je po uvodnem dnevu posamične tekme držal za vodilnim Timijem Zajcem, bi bilo zanj precejšnje razočaranje. Zato je bilo njegovo veselje toliko večje, ko so prireditelji po dolgem čakanju in večkratnem prelaganju začetka pred tednom dni vendarle izsilili še tretjo serijo, v kateri je nato vendarle poletel na vrh.

Optimizem in samozavest je 30-letni zvezdnik iz Schwarzacha v Pongauu črpal iz sijajnega začetka tekmovalne zime, ko je kot za stavo nizal zmage. »Če moj sistem deluje na skakalnicah, bo na letalnicah še toliko bolj,« je bil prepričan avstrijski šampion, ki se je zanašal na svoje izjemne letalske sposobnosti, s pomočjo katerih je med drugim leta 2017 v Vikersundu odjadral tudi do še sedaj veljavnega svetovnega rekorda (253,5 m). Zato je bil kar neprijetno presenečen, če že ne razočaran, ker mu sprva na avstrijski velikanki ni šlo tako, kot si je zamislil. Toda kljub precej velikemu zaostanku po prvem »polčasu« (12,3 točke za Zajcem) se ni vdajal; ravno nasprotno.

Morda je imel kanček sreče

»Ves čas sem si govoril, da ni konec, dokler ni konec. Seveda mi je bilo jasno, da bom moral napasti, kar sem storil z glavo. V pravem trenutku mi je uspel najboljši polet na prvenstvu. Že takoj po odskoku sem vedel, da me bo odneslo daleč, saj sem imel pol metra več višine kot pri drugih poskusih,« je pojasnil avstrijski šampion in pripomnil, da je bilo spodaj težko leteti, ker ni bilo prave zračne podpore. »Tako je bilo tudi pri Timiju, ki je izgubil za odtenek preveč hitrosti, zaradi česar ga v drugem delu ni več tako neslo kot dan prej,« je bil Kraft vesel, da je hladnokrvno izkoristil priložnost, ko se mu je ponudila.

Ko je v tretji seriji, ki je bila hkrati veliki finale posamične tekme, pristal pri 228 metrih in prevzel vodstvo pred zadnjim Zajčevim poskusom, je pomislil na to, da naslov svetovnega prvaka vendarle še ni izgubljen. »Takrat sem si rekel: 'Da, zdaj je možna tudi zlata lovorika.' Ko na tako pomembni tekmi kot zadnji na vrhu zaletišča čakaš na zeleno luč, ni preprosto. Morda sem imel tudi kanček športne sreče,« je presodil novopečeni svetovni prvak v poletih, za katerega je bila slovesna podelitev na Kulmu, ki bi ga nekateri zdaj preimenovali kar v »Stefanov trg«, najlepša na dosedanji športni poti.

Kljub utrujenosti, s katero se je spopadal v minulih dneh, in podvigom, ki jih je že dosegel, je še vedno lačen uspehov. Do novih si želi poleteti že ta konec tedna v Willingenu, kjer bosta danes in jutri po dve moški in ženski tekmi za svetovni pokal.