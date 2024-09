Korošica blizu popolnosti

Kaj je težavnostno plezanje? Atraktivna športna disciplina, v kateri skušajo spretni plezalci priti čim višje v steni, na koncu pa zmaga Janja Garnbret. Dvakratna olimpijska prvakinja je letos nastopila šestkrat, vselej je zmagala, tudi v soboto na domači tekmi svetovnega pokala v Kopru, kjer je navdušila šest tisoč gledalcev.

Garnbretova je letos dobila vseh pet tekem svetovnega pokala, na katerih je nastopila, najprej dve na Kitajskem, potem še dve v Innsbrucku in zdaj tudi v Kopru. Pred tem je v Parizu ubranila olimpijsko zlato iz Tokia. Na Obali, kjer so jo spodbujali tudi predsednica države Nataša Pirc Musar ter koprska junaka OI Andreja Leški in Toni Vodišek, je bila njena zadnja tekma v sezoni. Zdaj se bosta za dober mesec skupaj s trenerjem Romanom Krajnikom podala v naravne stene, zatem si bo privoščila daljše počitnice.

46 zmag v svetovnem pokalu je že zbrala Janja Garnbret.

Korošica, ki ima zdaj že 46 zmag v svetovnem pokalu, je blestela že v kvalifikacijah in polfinalu, ko je edina splezala vse do vrha. V finalu ji sicer to ni uspelo, ampak je bila vseeno zanesljivo najboljša pred bronasto iz Pariza 2024, Avstrijko Jessico Pilz, in Američanko Annie Sanders. Bila je edina med 18 slovenskimi reprezentanti v finalu. Tudi pri fantih je zmagal olimpijski prvak Toby Roberts.

»V Kopru je bilo že kar blizu popolnosti, torej s tremi vrhovi v kvalifikacijah in polfinalu, v finalu skoraj do vrha, skoraj popolno. Če potegnem črto pod letošnjo sezono, sem na vsaki tekmi, na kateri sem nastopila, zmagala, tako da bi si dala 'petko',« je bila ponosna 25-letna Garnbretova, ki je želela sezono končati na OI, vendar jo je domača tekma premamila, da jo je še malce podaljšala.

Tako še ni uživala

»Vedno mi je lepo nastopati pred domačim občinstvom, vsako leto je bolje, letos mi je bilo pa najboljše. Res sem uživala od kvalifikacij do polfinala in finala. Vse mi je padlo pod roko, res sem se počutila, da gre samo od sebe. Bila sem zelo sproščena. Finalna smer mi je bila zelo všeč, hitro plezljiva,« je bila s postavljavci zadovoljna Garnbretova, ki se ji je polfinalna postavitev zdela nekoliko prelahka.

Navdušenja nad vzdušjem ni skrivala. »Res hvala vsem, ki so me prišli spodbujat in gledat. Če ne bi bilo tekme v Kopru, ne bi tekmovala. Ker pa je domače občinstvo, ki mi že ves čas daje toliko podpore in ljubezni, sem mu s tem vrnila, da sem se lahko pokazala tudi doma.«

Planica v malem

Na zunanji steni Plezalnega kluba Koper je tekmovalo kar 16 olimpijcev iz Pariza. »Tekma svetovnega pokala v težavnosti je v Kopru pričarala športnoplezalne olimpijske igre v malem. Janja je bila prva v Parizu in prva v Kopru. Vzdušje je bilo osupljivo, Za tako dobro tekmo pa stoji močna ekipa tako zaposlenih na Planinski zvezi Slovenije kot vseh tistih, ki so že vrsto let del organizacijske ekipe,« je bil ponosen vodja tekme Matej Planko. Z njim se je strinjal Krajnik: »Tekma v Kopru je fenomenalen spektakel. To je to, kar slovensko športno plezanje nujno potrebuje. Takšno vzdušje, toliko ljudi, to je kot Planica, to je slovenski praznik plezanja!«