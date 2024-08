Komu se najbolj splača osvojiti medaljo? Nekatere države športnike nagradijo celo s stanovanjem

Olimpijske igre v Parizu so v polnem teku, organizatorji so podelili že več kot 60 kompletov medalj, ki poleg slave v številnih državah prinesejo visoko finančno nagrado. Nekatere države pa svoje športnike nagradijo tudi z materialnimi nagradami, kot so avtomobil, živina ali celo stanovanje.

Mednarodni olimpijski komite denarnih nagrad za osvojene medalje ne podeljuje, se pa vse več držav odloča, da bodo svoje dobitnike olimpijskih odličij dodatno nagradile.

Najvišje nagrade v Hongkongu

Najvišje denarne nagrade za olimpijske zmagovalce glede na podatke, ki jih je zbral ameriški CNBC, ponujata Hongkong in Singapur. Denarne nagrade za hongkonške športnike so se glede na zadnje poletne olimpijske igre v Tokiu zvišale za 20 odstotkov. Dobitniki zlate medalje bodo tako prejeli šest milijonov hongkonških dolarjev (709.600 evrov). Dobitniki srebrne in bronaste medalje pa tri (355.000 evrov) oz. 1,5 milijona hongkonških dolarjev (177.000 evrov).

Singapur bo svoje dobitnike zlatih olimpijskih odličij nagradil z milijonom singapurskih dolarjev (688.750 evrov), dobitnike srebra s 500.000 in dobitnike brona z 250.000 singapurskimi dolarji. Do zdaj je mestni državi zlato priboril le nekdanji plavalec, ki je leta 2016 v Riu osvojil zlato na 100 metrov delfin.

Šestmestne nagrade tudi v Srbiji

S šestmestnimi denarnimi nagradami, izraženimi v evrih, bodo svoje olimpijske prvake nagradili tudi Indonezija, Izrael, Kazahstan in Malezija. Izrael je glede na zadnje igre višino nagrade zvišal za 50 odstotkov, na milijon izraelskih šekelov (250.120 evrov).

Šestmestne nagrade so obljubili tudi v Srbiji, ki bo zlate olimpijce iz Pariza nagradila z 200.000 evri, srebrne s 100.000 in bronaste s 60.000, in Italiji, kjer je zlato odličje vredno okoli 180.000 evrov, srebro 90.000 in bron 60.000, je navedla stran Economictimes. Poleg tega so v Srbiji olimpijski dobitniki medalj po 40. letu starosti upravičeni do mesečne pokojnine.

Slovenskim olimpijcem za zmago 70.000 evrov

Višino denarne nagrade naj bi zvišala tudi gostiteljica Francija. Po podatkih CNBC naj bi zlati olimpijci prejeli 80.000 evrov, kar je 15.000 evrov več v primerjavi s Tokiem. Srebrna medalja je vredna 40.000, bronasta pa 20.000 evrov.

V Sloveniji športniki za osvojeno zlato olimpijsko medaljo prejmejo 70.000 evrov (trenerji bodo prejeli 67.000 evrov). Srebrne medalje v posamičnih športih so vredne dobrih 58.000 evrov, bronaste pa 49.250 evrov. V skupinskih panogah bo ekipa za zlato dobila 390.000 evrov, za srebro 318.750 evrov, za bron pa 267.500 evrov.

Kaj pa naši sosedi?

Hrvaška bo svoje olimpijske prvake nagradila z 41.000 evri, medtem ko je srebro vredno 26.000, bron pa 18.500. V ZDA je zlato vredno 34.500 evrov, srebro 20.750 in bron 13.850.

Zlati avstrijski olimpijci običajno prejmejo za 17.000 evrov zbirateljskih kovancev Dunajski filharmoniki, je medtem navedel spletni portal Time.

Nekatere države nagradijo tudi športnike, ki se uvrstijo tik pod stopničke, je poročal CNBC. Nemški sklad za pomoč športnikom tako nagrajujejo uvrstitve do osmega mesta. Zlato odličje v Nemčiji je sicer vredno 20.000 evrov. Enako do osmega mesta športnike nagrajujejo tudi na Madžarskem, kjer je prvo mesto vredno precej več – 140.000 evrov.

Po poročanju lokalnih medijev indijski olimpijski športniki prejemajo denarno nagrado tako od vlade kot od nacionalne športne zveze. Vlada za zlato nameni 7,5 milijona rupij (83.000 evrov), medtem ko indijski olimpijski komite temu doda še 10 milijonov rupij (110.000 evrov).

Za nagrado tudi stanovanje, avtomobil in celo krave

V nekaterih državah pa najuspešnejši športniki poleg ali namesto denarne nagrade tako od vlad kot zasebnih podjetij prejmejo različne materialne nagrade. Z medaljo okiteni kazahstanski olimpijski športniki tako poleg visoke denarne nagrade – zlato olimpijsko odličje je vredno 230.000 evrov – od države prejmemo tudi stanovanje.

Visoke denarne nagrade za odličja dobijo tudi malezijski športniki (za zlato 200.000 evrov), za dodatno motivacijo pa s spodbudami skrbijo tudi nekatera zasebna podjetja, ki ponujajo luksuzna oskrbovana stanovanja ali dodatno denarno nagrado. Vsi športniki, ki se bodo uvrstili na zmagovalni oder, pa naj bi po navedbah CNBC prejeli tudi »avtomobil tuje znamke«.

Poleg 63 milijonov korejskih vonov (40.000 evrov) imajo južnokorejski dobitniki zlatih medalj možnost dosmrtnega prejemanja mesečne pokojnine v višini milijon vonov ali pavšalnega zneska v višini 67,2 milijona vonov.

Brezplačen javni prevoz, 100 vreč riža in krave

V nekaterih državah pa so na voljo tudi druga darila, kot so brezplačne pijače in prevoz. Hongkonški operater javnega prevoza MTR Corporation bo tako po poročanju lokalnih medijev dobitnikom medalj podelil brezplačne vozovnice za vse življenje.

Poleg 200.000 poljskih zlotov (45.600 evrov) od poljskega olimpijskega komiteja naj bi Klaudia Zwolinska za srebro v kajaku na divjih vodah prejela tudi umetniško sliko, bon za počitnice in diamant.

Lokalna malezijska prehranska veriga pa se je zavezala, da bo 30 športnikov, ki je Malezijo zastopalo na zadnjih igrah v Tokiu pred tremi leti, lahko do konca življenja prejemalo brezplačno hrano in pijačo.

Japonski namiznoteniški igralec Kasumi Išikava je na primer po osvojitvi srebrne medalje na igrah v Tokiu prejel 100 vreč riža, indonezijski dobitnici zlate medalje v badmintonu Apriyani Rahayu in Greysia Polii pa naj bi nagradili s petimi kravami, restavracijo z mesnimi kroglicami in novo hišo.

Kot je še navedel CNBC, pa športniki iz Velike Britanije, Norveške in peščice drugih držav za uvrstitev na zmagovalni oder ne prejmejo nobene dodatne nagrade.