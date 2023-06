Koliko zmag bo morala Slovenija nanizati za uvrstitev na EP?

Navijačem slovenske nogometne reprezentance se obeta eden najbolj napetih in na splošno zanimivih kvalifikacijskih ciklov v zgodovini samostojne Slovenije. Razplet prvih štirih krogov v boju za euro 2024 napoveduje dramatično jesen, v kateri bo četa selektorja Matjaža Keka lovila najmanj štiri zmage v preostalih šestih tekmah na trnovi poti proti Nemčiji.

Selektorji in drugi trenerji javno neradi polemizirajo o »nujnem« številu točk, ki bi jih »morali« osvojiti na naslednjih tekmah za dosego cilja. Toda v sebi premorejo izračun pet minut po katerem koli žrebu, pri tem pa so običajno tako natančni, da bi jim zavidal celo Jurij Vega. Podobno je bilo po žrebu kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Nemčiji, ki so ga opravili lanskega oktobra v Frankfurtu. »Za drugo mesto bo treba osvojiti 21 točk, tega se zavedamo,« so nam neformalno zatrdili tako v taboru reprezentance kot na NZS. Zato ne čudi, da je selektor Matjaž Kek v svoji zadnji povedi na druženju z novinarji namignil: »Da smo v prvih štirih tekmah osvojili premalo točk, vem tudi sam, po mojih izračunih nam manjka kakšna točka.«

Na VIP tribuni v Stožicah je bilo veliko znanih obrazov. FOTO: Blaž Samec

Preprosta empirična »raziskava« potrjuje pravilnost omenjenih trditev, slednje pa so povsem legitimne – upoštevaje videno na dosedanjih tekmah, po katerem lahko ocenimo, da Slovenci resno kandidirajo za Nemčijo 2024. »Videl sem vrhunsko željo fantov, tega sem zelo vesel. Znova se je pokazalo, da v tej reprezentanci ne odloča posameznik in da lahko na takšen način kompenziramo tudi odsotnost največjih imen slovenskega nogometa. Naredili smo korak naprej pri kakovosti igre. Vem, da ima ta ekipa ogromno potenciala, saj imamo za evropske razmere zelo mlad kolektiv,« je dodal Kek.

Če bi analizirali razplet kvalifikacij za evropski prvenstvi 2016 in 2020 ter pri tem upoštevali le skupine s po šestimi reprezentancami – kakršna je tudi letošnja slovenska –, bi dobili sporočilne rezultate. Če odmislimo zmagovalce skupin in nanizamo le osvojene točke drugouvrščenih reprezentanc, bi dobili naslednje zaporedje: 20, 21, 22, 21, 21, 20, 20, 20, 21, 19, 23, 24 in 18. Gre za povprečji 20,63 (Francija 2016) in 21 (Evropa 2020) oziroma pod črto povprečje 20,77 točke, ki so ga morale doseči izbrane vrste za uvrstitev na šampionat stare celine.

Tudi Danci so imeli glasno podporo. FOTO: Blaž Samec

Slovenija ta čas kotira na četrtem mestu z enakim izkupičkom kot Danska, toda le dve točki za Finsko in Kazahstanom, ki poveljujeta skupini H z 9 osvojenimi točkami. Po enem od možnih scenarijev bi lahko Slovenija v Stožicah premagala Severno Irsko, Finsko in Kazahstan – Slovenci igrajo pod Kekom neprimerno bolje doma kot v gosteh –, na tujem pa San Marino. To je bolj ali manj realno, na ta način bi na koncu osvojili 19 točk, kar pa običajno ne zadošča za drugo mesto, ki je letošnji imperativ nogometne družine pod dežnikom NZS.

Slovenija bo igrala do konca kvalifikacij šest tekem, prvo in zadnjo v Ljubljani. Najprej bi morali izkoristiti ugoden urnik v septembru, četudi bo premiera zahtevna – Otočani bodo imeli na voljo zadnjo priložnost za vključitev v igro, toda le z zmago v Stožicah. Pozneje bi se moralo Slovencem iziti marsikaj – prvič v zgodovini bi morali premagati Fince, prvič v zgodovini opraviti kaj v Belfastu ali prvič v zgodovini preživeti obisk Københavna.