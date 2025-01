Ko igra Barcelona, je šov zagotovljen

»Barcelona je v 96. minuti le ugledala luč,« je po moderni klasiki pod žarometi lige prvakov zapisal eden od španskih komentatorjev, po devetih golih, številnih polemikah in zmagi blaugrane globoko v sodniškem dodatku se prah še nekaj dni ne bo polegel. Da je zmagoslavno štadion luči v Lizboni zapustila Barcelona, ni nobeno presenečenje, blaugrana je doslej že zrežirala nekaj velikih zasukov v ligi prvakov, tudi slovito remontado proti PSG-ju v osmini finala elitnega tekmovanja v sezoni 2016/17.

12 golov (rekord LP) sta leta 2016 dosegla Borussia in Legia Varšava (8:4)

Navijače Benfice in Barcelone je po torkovem večeru od vsega razburjenja pošteno bolela glava, prav tako ljubitelje disciplinirane obrambe. Za nevtralne opazovalce pa so nogometaši v rdečih in črnih dresih uprizorili šov, ki je potrdil priljubljenost in čar lige prvakov. Kdo bi si mislil, da bo prav proti slovitim Kataloncem Vangelis Pavlidis že po pol ure igre proslavljal hat-trick v ligi prvakov, da bo Barcelona našla pot iz brezna ali da bo vmes posegel sodnik, ki je ob prekršku za enajstmetrovko v korist lizbonskih orlov pogledal stran in omogočil zmagoviti zadetek Raphinhe po 96. minutah igre. Sodeč po polpretekli zgodovini lige prvakov udeležba Barcelone v novem zgodovinskem zasuku ni presenečenje, velikih večerov slavja in solz se je nabralo za prste obeh rok.

Neymar režiser zgodovinske predstave

V osmini finala sezone 2016/17 se je blagurana z gostovanja v Parizu vračala kot razbita vojska. Poraz s 4:0 proti PSG bi lahko bil še hujši, zvezdniško moštvo projektu katarskih šejkov ni bilo doraslo. A niso vrgli puške v koruzo, postali so edino moštvo, ki je v ligi prvakov v izločilnih bojih nadoknadilo zaostanek štirih golov. Na štadionu Camp Nou še sredi drugega polčasa ni bilo slutiti, da se pripravlja nekaj velikega, ko je Edinson Cavani zadel v 62. minuti, so Parižani že gledali proti četrtfinalu. Na sceno je stopil Neymar s prostim strelom v 88. minuti, Kevin Trapp je žogo le s pogledom pospremil v levi zgornji kot gola, nato je z enajstmetrovke zadel še za 5:1. Barcelona je potrebovala še zadetek, ostala ji je zadnja akcija večera: Neymar je žogo dvignil prek obrambe, rezervist Sergi Roberto pa je z golom doživel največji trenutek v dresu Barcelone. »Takšnega hrupa nisem slišal še nikoli, mislil sem, da bo štadion eksplodiral,« se je kasneje spominjal junak modro-rdečih.

Barcelona je nadoknadila 4 gole zaostanka po prvi tekmi proti PSG, kar je rekord v LP.

Čudeži pogostejši, kot si mislimo

Katalonci so novo tisočletje odprli z zasukom v četrtfinalu proti Chelseaju, ko so zaostanek z 1:3 s Stamford Bridgea spremenili v vozovnico za polfinale. Dobrih deset let kasneje (2012/13) je njihovo moč spoznala ekipa AC Milana, ki je po odhodu Zlatana Ibrahimovića v Pariz še iskala novega vodjo. Sledila je že omenjena remontada, nato pa so dvakrat tudi Katalonci nemočno gledali za zmago, ki jim je spolzela skozi prste. V četrtfinalu sezone 2017/18 je Barça Romo na prvi tekmi odpravila s 4:1, v zasuk so takrat verjeli le najbolj zagriženi privrženci rimskega kluba. Zmago s 3:0 za napredovanje je najbolje opisal njen glavni junak Edin Džeko: »Ne morem si predstavljati, o tem nisem niti sanjal. Bilo je neverjetno, noro, nihče ni verjel v nas.«

Vangelis Pavlidis je že do 30. minute dosegel hat-trick in šokiral Katalonce. FOTO: Rodrigo Antunes/Reuters

Sol v katalonske rane je v naslednji sezoni vtrl Liverpool (3:0; 1:4), Barça je po dveh golih Lionela Messija že sanjala o finalu, nato pa ob reki Mersey ostala brez sape – Liverpool jih je presenetil brez Mohameda Salaha in Roberta Firmina!

Šport piše najlepše zgodbe, ko David premaga Goljata, zmaga Deportiva La Coruñe (2004; 1:4; 4:0) nad Milanom za napredovanje v polfinale brez dvoma sodi v to kategorijo. »Čudeži se v življenju zgodijo večkrat, kot si mislimo,« je pred povratnim srečanjem upanje ohranjal trener Deporja Javier Irureta, višji sili se je za pomoč zahvalil z romanjem do Santiaga de Compostele. Po spletu srečnih okoliščin na poti do zmage v Lizboni v čudeže znova lahko verjamejo tudi navijači Barcelone.