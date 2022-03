Kek začenja svoj tretji ciklus v Katarju

Slovenska nogometna reprezentanca začenja tretji polni ciklus pod vodstvom selektorja Matjaža Keka. Slovenci so se zbrali v katarski metropoli Dohi, 4000 km od domovine bodo v prijateljskih tekmah s Hrvaško (danes, 15.00) in Katarjem (torek) iskali rešitve za junijski nastop v Uefini ligi narodov, kjer nanje prežijo Švedska, Norveška in Srbija. Hrvaška je tekmica po meri Slovencev, saj iz njih vselej izžame zadnje atome moči. Gotovo bo podobno danes na Bližnjem vzhodu, kamor so povabili Slovence prav – Hrvati.

»Celo sam sem predlagal, da tudi Slovenija pride v Katar, gotovo nas čaka velik izziv,« je zatrdil hrvaški selektor Zlatko Dalić. Slovenci začenjajo nov ciklus, ki bo dobil veljavo šele čez leto dni, ko bo zaživel boj za evropsko prvenstvo leta 2024. Toda Uefina liga narodov predstavlja prav tako močno tekmovanje, liga B predstavlja visoko raven, skupina B4 pa izjemno močno konkurenco za Slovence. Ti bodo junija igrali kar štiri tekme, kar bo nova zanimiva izkušnja za vse – selektorja, igralce, medije in navijače.

Datumi? Na sporedu bodo štirje večeri, in sicer Slovenija – Švedska (2. 6.), Srbija – Slovenija (5. 6.), Norveška – Slovenija (9. 6.), Slovenija – Srbija (12. 6.). Septembra bosta sledili še dve tekmi v skupini B4: Slovenija – Norveška (24. 9.) in Švedska – Slovenija (27. 9.).

Čas za navezo Zajc-Šporar?

Vse skupaj je treba vzeti zelo resno. Prvič, Slovenija si je s slabim četrtim mestom v zadnjem ciklusu bojev za SP 2022 – za njo sta končala le eksota Ciper in Malta – zapravila možnost, da bi na kogar koli pod 55-članskim Uefinim dežnikom gledala zviška. In drugič, prav liga narodov predstavlja prvo in zadnje sito v boju za euro 2024. Format kvalifikacij za šampionat, ki bo med 14. junijem in 14. julijem 2024 na desetih nemških stadionih, resda še ni dokončno potrjen, toda liga narodov bo skoraj gotovo ponujala dodatno pot zmagovalcem posameznih skupin.

Matjaž Kek dobro pozna Hrvaško. FOTO: Marko Feist

Švedska, Norveška in Srbija so resda neprimerljivo močnejši kot prejšnji tekmeci Slovenije v ligi narodov – Grčija, Moldavija in Kosovo –, toda vselej je treba meriti na prvo mesto v skupini. Hrvaški selektor Dalić je javno razkril enajsterico, s katero bo napadel Slovence, in sistem, v kateri bo igrala na stadionu Education City (izobraževalno mesto) v mestu Al Rayyan blizu Dohe. Objekt s 45.350 sedeži je eden osmih stadionov za SP 2022. Dalićeva enajsterica (3-5-2): Livaković; Gvardiol, Pongračić, Ćaleta-Car; Perišić, Kovačić, Jakić, Modrić, Juranović; Budimir, Kramarić. Matjaž Kek gotovo najbolje ve, kdo spada med ustrezno pripravljene Slovence v Dohi, komu bo odmeril čas danes, komu pa v torkovi tekmi z gostitelji.

Morda je napočil čas, da bi močneje zaupal navezi med Miho Zajcem in Andražem Šporarjem, ki lahko igrata skupaj v miže, česar doslej nismo najbolje unovčili. Morebitna enajsterica Slovenije (4-2-3-1): Oblak; Balkovec, Mevlja, Blažič, Stojanović; Kurtić, Lovrić; Verbič, Zajc, Črnigoj; Šporar.