Kek: Nikdar ni idealno. Selektorju izbor narekovale tudi poškodbe

Lep je pogled na lestvico skupine 3 lige B v Uefini ligi narodov. Na njej po dveh tekmah vodi Slovenija pred Norveško. Lep je tudi pogled na lestvico strelcev v celotnem tekmovanju, na njej kraljuje Benjamin Šeško s štirimi goli. Reprezentanca Matjaža Keka bo želela ohraniti primat tudi v oktobrskem ciklu, selektor je predstavil seznam kandidatov za gostovanji na Norveškem (Oslo, 10. t. m., 20.45) in Kazahstanu (Almati, 13. t. m., 15.00), na njem je nekaj sprememb, ki so predvsem posledica višje sile.

Kekov seznam Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Matevž Vidovšek (Olimpija), Igor Vekić (Vejle); branilci: Kenan Bajrić (Slovan Bratislava), Jure Balkovec (Alanyaspor), Jaka Bijol (Udinese), Erik Janža (Górnik Zabrze), Petar Stojanović (Salernitana), Vanja Drkušić (Crvena zvezda), David Zec (Celje), Sven Šoštarič Karič (Pari Nižnij Novgorod); zvezni igralci: Josip Iličić (Maribor), Sandi Lovrić (Udinese), Timi Max Elšnik (Crvena zvezda), Jasmin Kurtić (Südtirol), Tomi Horvat (Sturm Gradec), Jan Mlakar (Pisa), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Jan Repas (Maribor), Dejan Petrovič (Rijeka); napadalci: Andraž Šporar (Panathinaikos), Benjamin Šeško (Leipzig), Žan Vipotnik (Swansea), Žan Celar (QPR), Blaž Kramer (Konyaspor).

V branilski vrsti sta tokrat poleg David Zec in Sven Šoštarič Karić, v zvezni je poziv spet dobil tudi Jan Repas, po daljšem času pa je med napadalci tudi Blaž Kramer. Na seznamu je 25 igralcev, nekaj več tudi zaradi nevarnosti kartonov in zdravstvenih težav, predvsem Jana Mlakarja in Vanje Drkušića. Zaradi poškodbe sicer med drugimi manjkajo Jon Gorenc Stanković, Žan Karničnik in David Brekalo.

10 golov je na prav toliko tekmah v sezoni dosegel Benjamin Šeško.

»Dve zelo zahtevni gostovanji sta v tem ciklu. Zahtevni zaradi kakovosti tekmecev in potovanja ter pomanjkanja časa za treninge. Smo pa sredi tekmovalne sezone in jasno je, da vse pač ne more biti idealno. Nekaj novih imen je na seznamu, nekaj jih manjka, a to je popolnoma običajno. Vsaka poškodba, karton daje priložnost nekomu drugemu. Ta liga narodov je namenjena deloma tudi kakšnemu novemu imenu, razširitvi seznama,« je seznam komentiral Kek, ki je zadovoljen, da je Slovenija ohranila visoko raven igre tudi po uspešnem evropskem prvenstvu v Nemčiji, kjer je bila na pragu četrtfinala.

Vikingi stari znanci

Slovenija in Norveška sta stari znanki, odigrali sta že enajst tekem, blizu sta tudi na Fifini lestvici, na 51. in 47. mestu. Slovenija ima dve zmagi, tri neodločene izide in šest porazov, nazadnje je bilo v ligi narodov leta 2022 v Stožicah 2:1, v Oslu pa 0:0. S Kazahstanom, ki je 109. na svetovni lestvici, pa se je srečala trikrat in ima tri zmage. Nazadnje je septembra v Ljubljani v ligi narodov zmagala s 3:0, ko je Šeško dosegel hat-trick. Radečan je na 10 tekmah v tej sezoni dosegel prav toliko golov, v ligi narodov 4, v ligi prvakov 3, v bundesligi 2 in enega v nemškem pokalu.

V zadnjem ciklu bodo Slovenci 14. novembra gostili Norveško, 17. novembra pa bodo gostovali v Avstriji. Na lestvici imajo tako kot Norvežani štiri točke, Avstrija in Kazahstan imata eno.