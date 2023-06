Kek gre nad Fince z najmočnejšimi aduti

Kaj bo opravila slovenska nogometna reprezentanca danes (18.00) v Helsinkih in koliko točk bo iztržila tri dni pred spektaklom z Dansko v razprodanih Stožicah? To vprašanje si zastavljajo privrženci naše vrste pred spopadom s Finsko, ki velja za »najpomembnejšo tekmo« kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Nemčiji.

Šeško nared Morebitna enajsterica Slovenije (4-4-2): Belec; Balkovec, Brekalo, Bijol, Karničnik; Lovrić, Gnezda Čerin, Zajc, Gorenc Stanković; Šeško, Šporar.

Nemški kancler Olaf Scholz je v sredo – eno leto pred startom EP – uradno začel odštevati dneve do enega najtežje pričakovanih nogometnih turnirjev na stari celini, ki bi bil lahko eden najboljših doslej. Nemci se upravičeno veselijo izziva, vsi preostali morajo najprej skočiti, šele nato reči hop.

To velja tudi za Slovence, ki so včeraj opoldne pristali v finski metropoli. V Helsinkih, ki premore dvakrat toliko prebivalcev kot Ljubljana, gostom ne bo lahko, navsezadnje bodo igrali Finci prvo tekmo na svojem stadionu po lanskem 23. septembru (!), a kljub temu gostiteljev ne bi mogli označiti za favorite. Selektor Matjaž Kek ima na voljo najmočnejšo enajsterico, če odmislimo vratarja Jana Oblaka, ki išče vrnitev na zelenice po poškodbi vratu, in izkušenega Jasmina Kurtića, ki je nazadnje igral lani.

Kek nerad menjava enajsterico, ki osvaja točke, zato ne gre pričakovati močnih posegov v kolektiv, ki je marca premagal Kazahstan in San Marino. Kljub vsemu bodo morali Slovenci prikazati še več kot v Astani, lahko pričakujejo številne dvoboje ena na ena in bojevitega tekmeca, ki mu bodo morali odgovoriti najmanj z enako mero. Če bi jim uspelo to, bi bili bližje podvigu kot Finci, saj premorejo več talenta in kakovosti.

Izenačeno do konca

»Po dveh krogih je že jasno, da bo boj za euro 2024 v naši skupini izenačen do konca. Naše želje poznate, to je uvrstitev na turnir v Nemčijo. Pričakujem dobro tekmo, pravo vzdušje na polnem stadionu in pozitiven izid za nas,« je zatrdil Kek.

Mariborčan upravičeno goji optimizem, potrjuje ga analiza zadnjih desetih tekem: Finci so ustvarili bilanco 2-3-5, Slovenci obratnih 5-3-2, prav poraza pa sta najmočneje oddaljena. Ob tem je šlo Slovencem junija pregovorno dobro. Upoštevaje njihov izplen po koncu mundiala v Južni Afriki 2010, bi »morali« v tekmah s Finsko in Dansko osvojiti najmanj tri točke. Tak scenarij bi jih zanesljivo obdržal na vodilnih položajih v skupini H.

Kek je zatrdil, da bo Benjamin Šeško stisnil zobe in bo šel na zadnjih tekmah sezone »na glavo«, če bo treba, v dobri formi so tudi drugi – tako Žan Celar, ki je začel tekmo v Astani, kot Andraž Šporar, za katerim je spodobna sezona v Grčiji. Kapetanski trak bo nosil Jaka Bijol. Vrstni red: Slovenija 6, Danska, Finska, Kazahstan in S. Irska po 3, San Marino 0.