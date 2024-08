Izredno stanje v Stožicah: metali pirotehniko in bakle, zažigali stole ... (FOTO, VIDEO)

Sramota na igrišču, pa tudi na tribunah, piše hrvaški 24sata. Nogometaši Reke so od Olimpije prejeli pet golov, nato pa so slabo luč na Hrvaško vrgli še njihovi navijači, ki so s svojimi barbarskimi dejanji zgrozili javnost. Najprej so v kazenski prostor vratarja Matevža Vidovška metali bakle, nato pa so merili še na navijače na zahodni tribuni.

FOTO: Matija Habljak/pixsell

Jezni navijači Olimpije so želeli priteči na igrišče in se zoperstaviti reškim huliganom, a je do njih pristopil Vidovšek in jih pomiril, s tem pa preprečil kaos, ki bi lahko izbruhnil.

Sodnik Urs Schynder je v 60. minuti prekinil igro in zapovedal igralcem, naj zapustijo igrišče, dokler se zadeve ne umirijo. Zadnjih 30 minut dvoboja so tako odigrali brez divjih navijačev.

»Rijeka se je osramotila in izgubila tri milijone evrov, ki bi jih zaslužila z vstopom v konferenčno ligo, a še huje, kot to je, da so huligani očrnili težko prigaran ugled kluba in bodo zaradi njih utrpeli hude finančne posledice,« še piše 24sata.

Poškodovani tudi policisti

V izgredih na tekmi za preboj v skupinski del konferenčne lige je bilo lažje poškodovanih sedem policistov, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Odgovornie za izgrede še iščejo.

FOTO: Matija Habljak/pixsell

Do prvih trenj med organiziranimi navijaškimi skupinami je v bližini stadiona prišlo že pred tekmo. Policisti posebne enote policije so uporabili prisilna sredstva in eno osebo pridržali.

Zoper državljana Hrvaške so uvedli prekrškovni postopek, prav tako bo zoper njega podana kazenska ovadba zaradi poškodovanja notranjosti intervencijskega službenega vozila, s katerim so ga odpeljali v pridržanje.

Pirotehnika, bakle, stoli

Tudi med nogometno tekmo je prišlo na tribunah gostujočih navijačev do množične kršitve javnega reda in miru ter prekinitve. Po poročanju policije so navijači uporabljali močnejšo pirotehniko, na igrišče metali bakle, lomili stole, jih metali proti policistom in jih zažigali.

FOTO: Matija Habljak/pixsell

Organizator se je zaradi zagotovitve varnosti v 63. minuti odločil, da izprazni tribuno gostujočih navijačev. Policisti posebne enote policije so zagotovili spremstvo gostujočim navijačem do njihovih vozil in nato izven območja Ljubljane. Med varovanjem je sedem policistov utrpelo manjše poškodbe.

Kar tretjina premalo varnostnikov

»Zbiranje obvestil in ugotavljanje storilcev kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti, še poteka,« so zapisali na Policijski upravi Ljubljana.

Posebno pomanjkljivost so si privoščili tudi organizatorji, saj policija povzema informacijo pristojnega inšpektorja, da je na tekmi manjkala kar tretjina od predvidenega števila varnostnikov.