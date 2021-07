Kakšna čast: ta sloviti mož Pogačarja postavil za svojega naslednika

Mark Cavendish je izenačil njegov rekord. FOTO: Stephane Mahe, Reuters

Nekdanji sloviti belgijski kolesar, ki v očeh mnogih velja za najboljšega kolesarja vseh časov, je že segel v roko novemu zmagovalcu dirke po Franciji. Slovencu, ki je oblekel rumeno majico vodilnega, belo najboljšega mladega kolesarja ter pikčasto najboljšega hribolazca, napoveduje blestečo prihodnost. V 22-letniku vidi svojega naslednika.O tem je zdaj 76-letni Belgijec spregovoril po petkovi etapi, njegove izjave pa je povzel kolesarski portal cyclingnews.com.Merckx, sicer petkratni zmagovalec Toura, je v Libournu gostoval predvsem zaradi morebitne rekordne etapne zmage Britanca. S sprinterjem z otoka Man namreč trenutno deli rekord 34 etapnih zmag na Touru, Cavendish pa bo imel priložnost, da na Elizejskih poljanah v nedeljo najboljšo znamko izboljša.Vseeno pa je v izjavah Merckx pohvalil Pogačarja, ki ga je označil za »novega kanibala«, vzdevek, ki ga je tudi sam prejel po zares neusmiljenem dirkanju in neomajni želji po zmagah ob koncu šest- in v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Z originalnim kanibalom Merckxom pa v tem desetletju primerjajo prav 22-letnika s Klanca pri Komendi.Sloviti Belgijec je sicer kar 11-krat osvojil tritedenske pentlje, od tega petkrat Giro in enkrat Vuelto. Skupaj je v profesionalni karieri zbral kar 283 zmag.»Pogačar je izjemno močan. V njem v prihodnosti vidim serijskega zmagovalca dirke po Franciji. Če se ne bo zgodilo kaj neobičajnega, bi lahko Tour dobil več kot petkrat,« je še dodal Merckx.Tudi Pogačar je bil navdušen, da se mu je na odru za zmagovalce v petek pridružil sloviti Belgijec. »Res mi veliko pomeni, da sem bil tam z Merckxom. Je eden junakov kolesarstva in stati ob njem na stopničkah je res noro,« se je legendi kolesarstva poklonil Pogačar, zmagovalec že šestih etap ob šele dveh nastopih na Touru. Sam sebe sicer ne vidi kot junaka kolesarstva, je poudaril v petkovem pogovoru z organizatorji dirke po Franciji. »Ne, ne bi rekel. Ne vidim se tako. Upam pa, da sem za kolesarstvo navdušil mlade.«