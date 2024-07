Olimpijka Kaja Kajzer se zaradi negativnih komentarjev začasno umika

Na družbenih omrežjih smo zasledili objavo naše judoistke Kaje Kajzer, ki je na olimpijskih igrah v Parizu v kategoriji do 57 kg nastope končala po prvem dvoboju. Kajzerjeva, letos evropska podprvakinja v Zagrebu, je imela izjemno zahteven žreb. Njena prva tekmica je bila Izraelka Timna Nelson Levy, ki ji je po obdobju neaktivnosti v protinapadu uspelo doseči met za vazari.

Kaja je po družbenih omrežjih sporočila, da se zaradi negativnih komentarjev in sporočil začasno odjavlja iz vseh družbenih medijev ter da je dosegljiva le na telefonsko številko.

Začasno se odjavlja iz družbenih medijev. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Kaj se je zgodilo v prvem dvoboju?

Dvoboj je Kaja začela zelo dobro in tekmici po minuti borbe izsilila prvo kazen, slabo minuto in pol kasneje pa še drugo. Odločilna je bila akcija minuto in pol pred koncem, ko je Izraelka izvedla protinapad, nato pa z zapoznitvijo prejela vazari, kar je Ljubljančanka spregledala in v končnici sploh ni napadala za izenačenje.

»Seveda se sekiram. Nisem vedela, kaj se je zgodilo, nisem videla, da izgubljam. Tudi trener ni reagiral, bil je miren. Jaz sem gledala samo čas, da bi tekmica morda dobila še eno kazen. Če bi vedela, da sem zadaj, bi šla vanjo, bi spremenila borbo, tako pa sem se držala nazaj. Na koncu je sledil samo šok. Ne vem, zakaj trener ni česa naredil,« je po koncu dvoboja povedala slovenska tekmovalka, ki je na prejšnjih igrah v Tokiu zasedla peto mesto.

Med dvobojem s Timno Nelson Levy FOTO: Kim Kyung-hoon Reuters

Kot še pravi, je imela zaradi zbijanja telesne teže dan pred tekmo kar nekaj zdravstvenih težav. »V borbo sem šla normalno. Imam tudi nekaj težav s poškodbami, a smo vse uredili tako, da sem lahko nastopala. Vse to me ni oviralo, ta dvoboj bi morala dobiti. In ne, nisem razočarana, jezna sem.«

»Kaja je začela zelo dobro. Kljub temu da so kazni dosojali pozno, je neprekinjeno napadala. Izraelka ni imela pravega napada celo borbo, izvedla pa je tisto kontro. Kaja pa je bila očitno res tako osredotočena, da ni videla, da izgublja. To se zgodi. Jaz sem ji vpil, da zaostaja in naj napade, a očitno je to preslišala,« pa je povedal trener Luka Kuralt.