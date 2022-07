Kaja Juvan iz Ljubljane k svetovni skupini

Teniška Slovenija se v teh dneh obrača k Umagu, dolga desetletja priljubljenemu kraju poletnega turizma v Istri, kjer pa povrhu že dolgo pripravljajo močan turnir z oznako ATP. Pri nas takšnega dogodka ni, res pa je, da se spet uveljavlja Portorož, lep turnir ženske karavane, med katero bosta tudi letos izstopali Kaja Juvan in Tamara Zidanšek. Ti vrhunski igralki pa bosta pozneje jeseni še enkrat igrali pred domačimi navijači, in sicer v boju s Kitajsko za svetovno skupino v eni od ljubljanskih dvoran.

Na dlani je, da sredi novembra ni mogoče igrati na prostem, tudi v vselej prijaznem Portorožu ne. Ugibanja so se sukala med Mariborom, kjer je denimo pred leti v Lukni ob nogometnem stadionu Ljudski vrt gostovala odlična nemška ženska teniška ekipa, akustična je celjska rokometna dvorana, kajpak na Stožice se vedno znova pomisli, kadar gre za velike športne dogodke pod streho. Toda sodeč po novinarski konferenci dvomov ni več.

»Zdaj lahko povemo, da bo ta dogodek v eni od ljubljanskih dvoran. Dogovorili smo se z mestno občino, realno možnost razkrivata Tivoli in Kodeljevo, bomo videli, kako se bomo odločili. Radi bi omogočili ogled lepemu številu gledalcev, Kaja, ki sedi tu zraven, je Ljubljančanka, veseli smo, ker tako rada nastopa za slovensko izbrano vrsto,« je poudaril Gregor Krušič, direktor domače teniške zveze, pri kateri je v teh dneh zelo živahno.

Še bližje najboljšim

Ne gre le za pripravo omenjenega dvoboja za pokal Billie Jean King (nekoč pokal fed) kot tudi nove izzive v Davisovem pokalu, temveč tudi za pripravo na lepo septembrsko portoroško zgodbo, ki ji tako kot pred enim letom pripada oznaka WTA 250. Takrat je naš obalni turistični paradiž dobil termin, ker je virus odgnal del sezone na Kitajskem, zdaj so prireditelji tradicionalno največjega turnirja v Sloveniji nadomestili Linz, kjer v tej sezoni ne bo karavane teniških igralk. Kakšna bo udeležba teh od 12. do 18. septembra na Obali, še ni znano, jasno je le, da je najbolj vidno podčrtana navzočnost Kaje Juvan in Tamare Zidanšek.

Slednja, s katero smo v našem včerajšnjem časniku objavili poseben pogovor, je uspešno okrevala po okužbi s koronavirusom in se bo po nekajdnevnih počitnicah vrnila k treningu, Kaja pa je prestala temeljite priprave v Bratislavi (»Pozornost sem namenila tako telesni moči kot tudi teniški ravni z novim trenerjem Zoranom Krajncem, dejansko bi se rada še bolj približala najboljšim.«) in bo do omenjenega Portoroža imela še zelo bogat koledar, med drugim tudi v Torontu, Cincinnatiju in seveda na OP ZDA v New Yorku.