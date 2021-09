Kaj se je dogajalo na tekmi Izole? Brutalen napad, trije nogometaši poškodovani

Škofjeloški policisti so včeraj zvečer obravnavali prijavo kršitve javnega reda in miru na nogometni tekmi. Glede na zbrana obvestila so bili udeleženi navijači in lažje poškodovane tri osebe. Policisti dogodek obravnavajo kot kaznivo dejanje, vodijo pa tudi postopek zaradi suma kršitve predpisov s področja javnega reda na strani kršiteljev.»Sporočamo, da je bilo gostovanje v Škofji Loki zaradi grozovitega napada na našo ekipo in navijače prekinjeno. Razlogi kriminalnega dejanja, v katerem so bili trije nogometaši MNK Izola poškodovani, ostajajo neznani. Več informacij sledi,« so včeraj zvečer zapisali pri izolskem nogometnem klubu na facebooku.Sicer pa se je omenjeni klub že nekaj časa pojavljal v medijih,je namreč, potem ko je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju oznanil konec svoje sodniške kariere, razkril da želi ostati v nogometu in da bo kandidiral za mesto predsednika tretjeligaša Izole. To je pred dnevi tudi postal.