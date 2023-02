Johannes Høsflot Klæbo: Kot v vozilu ne zna zavirati, dodal bo plin

Če se rodiš v Braziliji, ukalupnjeno že moraš postati nogometaš. Če na Norveškem, moraš že postati zimski športnik. In tako je bilo tudi z Johannesom Høsflotom Klæbom, ki se je vrgel v smučarske teke. Gre za asa, ki od tekmovalne zime 2016/17 prevladuje med elito in tudi zgodovinsko širše. Šestindvajsetletnik iz Osla je trikratni skupni zmagovalec svetovnega pokala (2018, 2019, 2022), kjer ima 62 posamičnih zmag in skupaj 84 uvrstitev na eno od zmagovalnih stopničk. Na zimskih olimpijskih igrah je že osvojil pet zlatih ter po eno srebrno in bronasto odličje, na svetovnih nordijskih prvenstvih...