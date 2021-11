Jeffrey Herlings kot strela do lovorike

Po dveh letih vladavine Tima Gajserja (Honda) naslov svetovnega prvaka v razredu MXGP ne bi mogel iti v bolj zaslužne roke. Jeffrey Herlings (KTM) je izjemno sezono kronal z dvojno zmago v Mantovi in se po letu 2018 drugič zavihtel na vrh med motokrosistično elito. Gajser je bil včeraj v Lombardiji drugi, v sezoni 2021 pa je osvojil tretje mesto z zaostankom 20 točk. Na italijanskem severu smo videli najbolj dramatičen zaključek najbolj izenačene sezone doslej.

V prvi vožnji se je namreč Herlings po točkah izenačil z dotlej vodilnim Romainom Febvrom (Kawasaki). Gajser je kot tretji zaostajal že za 17 točk in je imel le še teoretične možnosti za ubranitev lovorike. Številni rojaki, ki so ga prišli podpret, so upali na čudež, ki pa se ni zgodil. V zgoščeni sezoni z 18 dirkami v dobrih 21 tednih je na koncu odločalo zadnjih 35 minut vožnje. Sprva je bolje kazalo Febvru, ki je prehitel Jorgeja Prada (KTM) in prevzel vodstvo. Španec je moštvenega kolega Herlingsa hitro spustil predse in vnel se je hud boj, v katerem je 27-letni Nizozemec znova pokazal, da mu ni para na mehki progi. Švignil je mimo dve leti starejšega Francoza, ki je podlegel pritisku in se kmalu znašel na tleh, ko se je z motorjem prevrnil na hrbet.

To je izkoristil Gajser, ki je za konec osvojil drugo mesto. Lahko bi se spustil v boj s Herlingsom, a tega tudi iz spoštovanja do novega prvaka in svojega naslednika ni storil. Herlings je imel popolno dirko in skoraj popolno sezono ter se zasluženo kopal v šampanjcu. »Ljudje so me spraševali, kaj bom storil, če ne bom osvojil naslova. Očitno tega nikdar ne bomo izvedeli,« se je v prvi izjavi pošalil Herlings, ki je upravičil vzdevek The Bullet. Bil je hiter kot metek in vpisal že 99. zmago v karieri. V tej sezoni je bil dominanten. Dobil je devet velikih nagrad od 18 (Gajser 4, Febvre 1) in 15 voženj od 38 (Gajser 7, Febvre 6), kar 14-krat je stal na zmagovalnem odru, dolgo tudi včeraj, ko sta zadoneli nizozemska in avstrijska himna v čast konstruktorskemu naslovu KTM.

Ključna poškodba ključnice

Družbo mu je delal Tiga243, ki je športno priznal poraz. Biti tretji na svetu je odličen dosežek za vsakega športnika, toda pri Gajserju je vendarle imel tudi nekaj grenkega priokusa. Na začetku sezone je imel že lepo prednost, prelomnica pa je bila poškodba ključnice na treningu na Hrvaškem, zaradi katere na Sardiniji ni bil konkurenčen, pa tudi pozneje po poletnem premoru ni več našel pravega ritma in je dosegel samo še eno zmago v Nemčiji. A to v ničemer ne zmanjšuje uspeha Herlingsa, ki je na štirih vožnjah vpisal ničlo, dvakrat zaradi poškodbe, dvakrat zaradi padca.

To je njegov peti naslov svetovnega prvaka, Gajser ostaja pri štirih, a ima tri v MXGP. Petindvajsetletnik iz Pečk ima pogodbo s Hondo tudi za naslednjo sezono, ko se bo poskušal ponovno zavihteti na blatni Mt. Everest. Bo pa moral predvsem izboljšati starte, ki so bili njegova slabost skozi vso sezono. Ta je bila najbolj izenačena doslej, na koncu je imel Herlings 708 točk, Febvre 703 in Gajser 688. Za primerjavo, Haložan je sezono 2020 dobil z naskokom 102 točk, v sezoni 2019 pa je bila prednost kar 202 točki. Kot zanimivost, lani je Gajser osvojil 720 točk, kar bi bilo letos ravno dovolj za naslov.

Največ pozornosti je bil sicer deležen Antonio Cairoli, ki je pri 36 letih končal kariero, v kateri je osvojil devet naslovov svetovnega prvaka, sedem v najmočnejšem razredu. Od zadnjega leta 2017 je zaman lovil jubilejnega desetega, s katerim bi se izenačil z legendarnim Stefanom Evertsom.