Jamajška strela šviga in preigrava (FOTO)

Kaheem Parris je za nogometaše Kopra zabil tri gole v Celju, eden je bil razveljavljen, druga dva sta bila vredna prvega mesta na lestvici 1. SNL. Mojstrovini sta še bolj razkrili izjemnost 22-letnega Jamajčana, ki bi lahko zasenčil celo slavnejšega rojaka Shamarja Nicholsona, nekoč domžalskega bombarderja, zdaj člana moskovskega kluba Lokomotiv.

Hitronogi in le z lasom ulovljivi Parris je s prefinjenimi potezami zablestel že poleti. »Legendarni sprinter Usain Bolt je nesporni prvi športni zvezdnik na Jamajki, a nogomet in reprezentanca sta najbolj priljubljena. Tudi Usain je nogometni navdušenec,« je takoj razblinil športne neznanke o svoji domovini, ki jo je leta 2019 zamenjal za Slovenijo, kamor je prišel neposredno iz kluba Cavaliers.

»Ni jim lahko, tu je drugačno okolje in Jamajčani potrebujejo več časa, da se nanj navadijo. Imajo telesne posebnosti, kot je tanka koža, zaradi katerih se lahko marsikaj zaplete,« je manjšo neprijetnost pri privajanju na tukajšnje razmere pojasnil Nenad Protega in dodal: »On je poseben, saj je eden redkih, ki so odraščali na Jamajki. V reprezentanci so številni igralci, ki imajo jamajške korenine, so slavnejši in vzgojeni ali rojeni v Angliji. Kot so Leon Bailey iz Aston Ville, Michail Antonio iz West Hama in Andre Gray iz Watforda.« Protega je povezovalni člen med slovenskim nogometom in Jamajčani.

Hitronogi levičar Kopra Kaheem Parris je sijajno odprl novo leto in drugi del ligaške sezone. FOTO: Facebook

Parris je njegov varovanec, živel je v mirni četrti Saint Ann sicer nevarnega glavnega mesta Kingston. Poleti ga je na željo koprskih selektorjev preusmeril na Bonifiko. »Ne vem, kaj počnejo klubski skavti,« se pomenljivo sprašuje nekdanji športni direktor, ki je pohvalil Koprčane, da so v Parrisu prepoznali neizbrušen dragulj. Za Krko je v 2. SNL dosegel 16 golov.

V Kopru kot na Jamajki

»V Kopru mi je všeč, ker me spominja na Jamajko, ima morje, višje temperature ... Nasploh mi je v Sloveniji prijetno, tudi v Domžalah in Novem mestu je lepo,« je, sicer redkobeseden in sramežljiv, o svojih slovenskih izkušnjah povedal jamajški reprezentant, ki ima močno podporo za vidnejšo vlogo v nacionalni selekciji, saj je dejansko domači fant. Na Slovenijo in njene posebnosti ga je pripravil tudi reprezentančni soigralec Nicholson, za nogometni preboj pa se je moral pošteno preznojiti. Domžalčani so ga prelahko izpustili iz rok, v Novem mestu je postal viden in zrelejši. Kljub odličnemu položaju Koprčanov na lestvici je previden.

»Olimpija in Maribor sta zahtevna tekmeca, po koncu bomo seštevali točke,« je ocenil strelec sedmih golov in izpostavil zelo tekmovalno ligo, v kateri za Koper želi dati največ, kar zmore. »Goli niso najpomembnejši, moštvo je. Zanj se borim, jaz pa bom poskušal zabiti čim več golov, da bi se lahko na koncu veselili,« je še dodal levičar, ki se lahko uvrsti še na svetovno prvenstvo v Katarju. Lionel Messi in Cristiano Ronaldo sta razred zase, je prepričan.

Radomlje napolnile Aluminijevo mrežo Izid 21. kroga 1. SNL: Aluminij – Kalcer Radomlje 0:4 (Tomislav Mrkonjić 34., 53., Ivan Ćalušić 43., Oliver Kregar 63.). Vrstni red: Koper 41, Maribor 39, Olimpija (–1) 37, Bravo 31, Mura 30, Domžale (–1) 24, Celje in Kalcer Radomlje po 22, Tabor 20, Aluminij 19.

»Messi je v prednosti, a oba sta vzornika,« pravi, drugih še nima. Prvi je rojeni talent, drugi ga je dopolnil še z neverjetno delovno voljo. Kaj ima Parris? »Nadarjenost ni dovolj, moraš trenirati, da bi lahko razvil talent,« ni prav z veseljem sprejel kritike, da tu in tam nima prav velike volje do trdih treningov.