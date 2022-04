Jaka Blažič: Zaslužili smo si spektakel

Vse je pripravljeno za veliko predstavo: stožiške tribune bodo v sredo ob 20. uri razprodane, ljubitelji košarke so začeli dihati s Cedevito Olimpijo, ki je v izjemni formi, pravšnji pa bo tudi tekmec. Bursaspor je prejšnji teden presenetil Partizan in bo vse prej kot lahka ovira v četrtfinalu evropskega pokala. Kapetan ljubljanskega moštva Jaka Blažič je dobil pred odločilno tekmo še dodatno spodbudo, saj se je uvrstil v idealno peterko lige ABA.

Jaka, v nogah imate sedem sezon v evroligi in zdaj četrto leto nastopate v evropskem pokalu. Ali kljub vsemu čutite metuljčke v želodcu?

»Sredina tekma bo res pravi spektakel. Zaslužili smo si ga. Gostili bomo izjemno moštvo Bursaspora, ki po mojem mnenju goji, seveda poleg nas, najboljšo košarko v tekmovanju. Ne bo nam lahko, a imamo svoje prednosti in cilje, zato smo vsi nestrpni.«

Do prejšnje srede ste verjetno mislili, da boste v četrtfinalu igrali s Partizanom v Beogradu. Kako ste doživeli zasuk?

»S soigralci smo si ogledali tekmo in imeli v mislih, da lahko Bursaspor preseneti. Kar mu je uspelo, je velik dosežek, saj vemo, kako je v polni beograjski Areni. Košarkarji turškega moštva so prikazali zdrav značaj in zmagovalno miselnost. Dobili smo pravočasno opozorilo.«

Stožice bodo v sredo polne navijačev in pričakovanj, kako se ogniti nevarnosti, da bi se vam ponovil Partizanov kolaps?

»Črno-beli so igrali pod velikim pritiskom, zato so nekateri košarkarji hoteli prikazati nekaj več na silo. S tem so rušili ritem moštva. Pomembno je, da ima ekipa zgolj en cilj, zmagati, ki se mu bomo morali podrediti. Verjamem, da bodo gledalci naš šesti igralec. Lepo je bilo že proti Türk Telekomu, v sredo pa bo še lepše.«

Novembra ste v Bursi izgubili s 84:93, februarja v Stožicah zmagali s 103:86. Zdaj pričakujemo, da bo v Ljubljano prispel drugačen Bursaspor, se strinjate?

»Zelo se je spremenila dinamika njegove igre. Ima pet ali šest košarkarjev, ki bi lahko igrali v bogatejših evropskih klubih, trener Dušan Alimpijević pa jih zelo dobro vodi. Ni skrivnost, da je bil na zadnjih tekmah glavni branilec Andrew Andrews, a tudi drugi dobro vedo, kaj je njihova naloga. So agresivni v obrambi in potrpežljivi v napadu, zato jih nihče ne sme podceniti.«

Tekmo vendarle pričakujete kot favoriti. V čem ste boljši?

»Nerad govorim o takšnih stvareh. Bo že tekma pokazala, kdo je trenutno boljši, imamo pa načrt, ki ga pripravljamo od četrtka. Pomanjkljivost Bursaspora je, da nima zelo 'dolgega' moštva, in če bomo igrali na naš način v obrambi in s hitrimi protinapadi, bomo do zaključnih minut utrudili tekmece.«

Nosilci Olimpijine igre ste zelo izkušeni, ali je uvrstitev v evroligo še vedno velik motiv za vas?

»Evroliga bo izziv za vse do konca naših karier. Kot športniki si pač želimo nastopati na najvišji ravni. A ker smo izkušeni, smo se naučili, da ne smemo gledati predaleč naprej. Najprej moramo zmagati v sredo in se v primeru uspeha udariti z boljšim iz dvoboja med Gran Canario in Andorro v polfinalu. Do finala je še dolga pot, a gremo v pravi smeri.«