Iz izolacije naravnost v derbi

Po dveh krogih odmora zaradi vdora virusa SARS-CoV-2 se bodo nogometaši Olimpije z devetimi točkami zaostanka za vodilnimi Koprčani in šestimi za Mariborčani konec tedna vrnili v tekmovalni ritem. V taboru zeleno-belih so brez tekme že od 7. novembra, ko so v 16. krogu 1. SNL izgubili v Kidričevem z 0:1. Nato je sledil reprezentančni odmor, v katerem se je zgodila okužba.

Skupno osemnajst igralcev se je okužilo, nekaj pa tudi zbolelo za covidom-19, a to je še najmanjša skrb pri zeleno-belih, ki po primopredaji oblasti iz rok Milana Mandarića v roke nemškega poslovneža Adama Deliusa in njegovih hrvaških partnerjev pred poldrugim mesecem še niso postavili ustrezne vodstvene piramide. Olimpija deluje po inerciji in ni naključje, da je v moštvo že drugič v dobrem letu vdrl koronavirus.

Prva Liga Telemach Koper 18 11 3 4 32:21 36 Maribor 18 10 3 5 28:21 33 Bravo 18 7 6 5 16:12 27 Olimpija 16 8 3 5 20:16 27 Mura 17 6 7 4 23:23 25 Domžale 18 6 5 7 24:26 23 Celje 17 6 3 8 19:21 21 Aluminij 18 4 6 8 17:25 18 Tabor 18 4 4 10 17:19 16 Radomlje 18 4 4 10 20:32 16

Zanimivo, tudi pri prvem lani poleti je bil trener moštva Dino Skender. Vse neprijetnosti niso naključne in sovpadajo s postavljanjem na noge klubske organizacijske strukture, v kateri ima glavno besedo član izvršnega odbora Igor Barišić, njegov tesni sodelavec pa je nesojeni direktor in član nadzornega odbora Boštjan Blažinčič. Med zadnjimi iz starega administrativnega osebja je odšel Luka Kovač, sicer sin nekdanjega odličnega hokejista in zdajšnjega prvega operativca pri SŽ Olimpiji Jožeta Kovača, vodilnega kluba v ICEHL. Zanimivo je, da ga je v nogometno pripeljal že nekdanji predsednik.

Največ težav je imel Tomić

Pri Olimpiji se v obdobju pandemije vedejo zelo neodgovorno. Med okuženimi so bili resda tudi cepljeni, med katerimi je imel največ težav Tomislav Tomić, a da je – neuradno – le dobra četrtina cepljenih (večina necepljenih je slovenskih igralcev), nazorno kaže, da se v klubu ne zavedajo dovolj posledic okužbe. Za zadnji vdor virusa naj bi bil odgovoren prav eden od najvplivnejših domačih igralcev in zagrizen nasprotnik cepljenja, ki je okužbo prinesel od doma, pri čemer je vedel, da je bil v stiku z okuženimi.

Skender bo imel za morda najpomembnejšo tekmo jesenskega dela sezone, nedeljski derbi Ljubljanske kotline v Domžalah, na voljo skoraj vse igralce. Moštvo bo sicer dokončno oblikovalo sobotno zadnje testiranje. Čeprav imajo Ljubljančani dve tekmi zaostanka, je bolj ali manj jasno, da bo vsaka nova točka več zaostanka zeleno-bele še bolj oddaljila od boja za prvaka.

Olimpija bo prvo od dveh preloženih tekem, v gosteh proti Celju, nadomestila prihodnjo sredo, 8. t. m., domači derbi z Muro pa bo odigrala šele prihodnje leto (5. marca).