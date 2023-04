Igor Bišćan ni za Žana Vipotnika

Vse je bilo napeljano za prestop najboljšega strelca slovenskega nogometnega prvenstva Žana Vipotnika k zagrebškemu Dinamu, a se je načrt izjalovil. Glavni krivec je mladi Konjičan, ki je z goli dvignil svojo vrednost. Drugih je več in domujejo v zagrebškem klubu, ki po prevzemanju vajeti vodenja kluba z več kot 60 milijonov evrov težkim proračunom vse bolj pogledujejo v slovensko glavno mesto.

Razmerja sil v klubu in odločitev za mladega hrvaškega reprezentanta in najboljšega strelca Rijeke, 20-letnega Matijo Frigana (22 tekem, 11 golov), je zaprla vrata 21-letnemu vijoličnemu bombarderju. Dinamovi možje in trener Igor Bišćan so izbrali Frigana tudi zaradi pomoči reškemu klubu, ki bo zanj prejel dva milijona evrov ter bo z njim nekoliko zmanjšal dolgove. Medtem Mariborčanom za 21-letnega Vipotnika niti približno niso bili pripravljeni plačati vsaj treh milijonov € z dodatkom v odstotkih ob njegovi prodaji v tujino. Vrednost napadalcev po Transfermarktu je podobna, Hrvatova je za 150.000 € višja in znaša 650.000 €.

Dinamova prevetritev igralskega kadra pod Bišćanovo taktirko je močno vznemirila tudi slovensko nogometno tržišče, na katerem so iz leta v leto močnejši hrvaški zastopniki, ki – to je treba priznati –, držijo roke nad lepim številom slovenskih nogometašev. V Ljubljani sta pod povečevalom najboljši strelec Brava Martin Kramarič in Olimpijin obrambni biser Marcel Ratnik. Prvemu, Belokranjcu, konec sezone poteče pogodba v Sp. Šiški in bi odšel v Zagreb za golo plačo. Nekajkrat večjo, kot jo ima pri Bravu, saj v Dinamu kakovostni rezervni igralci, kakršno bi bilo Kramaričevo izhodišče pri nekdanjem trenerju zeleno-belih, dosegajo plačo 200.000 € ali še višjo. Kramaričev sezonski učinek (12 golov), vloga napadalca iz ozadja ali napadalnega zveznega igralca in tudi najboljša leta (25) so lepa priporočila. Še boljša ima Olimpijin Prekmurec Marcel Ratnik. Zanimivo, njegov zastopnik je Sašo Župan, ki zastopa tudi Vipotnika.

Maribor čaka na Olimpijo Maribor je v prvi polfinalni tekmi pokala Pivovarne Union potrdil vlogo velikega favorita in v gosteh premagal drugoligaša Kety Emmi&Impol Bistrico s 3:1 (Tolić 50., Vipotnik 56., Antolin 72; Kukovec 46.). V finalu v Celju, 6. maja, se bo pomeril z zmagovalcem današnjega dvoboja v Stožicah med Olimpijo in Aluminijem. »Motivirani smo, a čutimo manjši pritisk. Aluminija ne smemo podcenjevati, proti Kopru je pokazal dober nogomet,« je povedal Marcel Ratnik. Olimpija je Aluminij izločila v polfinalu v sezoni 2018/19, sezono prej pa je Kidričanom v finalu za dvojno lovoriko nasula kar šest golov (6:1).

Ratnik je po natančni analizi večine hrvaških oglednikov najboljši igralec letnika 2003 na tem položaju v regiji, a ima tudi ostro konkurenco, zato bi lahko bil predrag za Dinamo. Olimpijin športni direktor Goran Boromisa je pred dnevi razkril, da je nastavil njegovo izhodiščno ceno na dva milijona €, kar je bistveno več, kot je zagrebški klub ponudil ob prvih pogovorih, 600.000 €.