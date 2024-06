Hrvat razkril skrivnost Kekove Slovenije. »Bežali smo mimo Angležev in Srbov«

Medtem ko je hrvaška nogometna reprezentanca na evropskem prvenstvu izpadla v skupini, bo v Nemčiji še vedno hrvaški selektor. Govora je o Luki Brkljača, Rečanu, zdaj članu slovenske nogometne reprezentance. Z Matjažem Kekom sodeluje že vrsto let, tokrat pa sta prvič v zgodovini slovenskega nogometa prestala skupino na velikem tekmovanju.

In v osmini finala jih čaka favorizirana reprezentanca Portugalske. Zmaji so v skupini z Anglijo, Dansko in Srbijo pokazali, da bodo nevarni za vse.

Luka Brkljača pred treningom slovenske nogometne reprezentance. FOTO: Leon Vidic, Delo

»Pri Matjažu je delo na prvem, drugem in tretjem mestu. Dobro se razumeva in sva si precej podobna,« je za Novi list pojasnil ta kondicijski trener, ki je omenil dejstvo, da sta vse tekme začela z isto enajsterico.

Tekma osmine finala evropskega prvenstva med Slovenijo in Portugalsko je na sporedu v ponedeljek, 1. julija, s pričetkom ob 21. uri.

Velik izziv

»Zame je bil velik izziv, a smo tekli mimo Dancev, Angležev in Srbov, ni bilo nobenih poškodb. Zato sistemsko delo in načrtno načrtovanje, torej ko si v stalnem stiku z igralci in poznaš njihovo situacijo v klubih, pripelje do zaključka, da je vse to dosegljivo.«

Marca so zmagali na Portugalskem (2:0), zdaj pa je drugačno okolje. »Dokler tako izgledamo, dokler tako tečemo in dokler se tako borimo, imamo možnosti proti komerkoli. So seveda favoriti, istega nasprotnika ni lahko dvakrat premagati, ampak ... Zakaj pa ne?! Ljudi smo osrečili, začeli so verjeti v reprezentanco,« je zaključil Brkljača.

