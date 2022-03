Hrgota še ni doživel planiške evforije

Sončna Planica, kaj pa drugega, je bilo včeraj vremensko prešerno v dolini pod Poncami. Orli so svobodno leteli po zraku, med njimi tudi Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek in Domen Prevc, zlati z nedavnega svetovnega prvenstva v poletih na Norveškem. Zajc si je priletel še srebrno posamično odličje, pred vsemi pa sta še dva konca tedna v svetovnem pokalu. Najprej poleti v Oberstdorfu, naslednji teden bo za finale zimsko poletno tudi v Planici. Zato so slovenski orli za hip pristali na tleh in razložili, kaj menijo po Vikersundu in pred še zadnjima postajama svetovnega pokala.

»Pri veliki točkovni prednosti pri ekipni zmagi v Vikersundu (128 točk, op. p.) bi mi bilo vseeno, če bi zmagali za 150 ali eno točko. Zlato kolajno ti pač obesijo okoli vratu, pomembno je na koncu biti najboljši. Imeti tri vrhunce v sezoni pa je zelo težko. Pri nagajanju konkurence je tako, po treh letih uporabljanja smučke z ravno konico je ta prav letos težava. Verjamem, da bodo odgovorni šli v to smer, da bodo hoteli to smučko prepovedati, tudi morebiti okovje, ki smo ga imeli. A bojevati se moramo, da to obdržimo. V Vikersundu smo bili pač najmočnejši, naj to traja. Naposled pa bo Planica pred gledalci. Odkar sem v ekipi A, že kot pomočnik trenerja, nikoli nisem doživel te evforije. Upam, da ljudje pridejo v čim večjem številu, želim si, da jim pričaramo pravljico, spet slišimo Zdravljico,« je menil glavni trener Robert Hrgota. »V Vikersundu sem pokazal, da sem v dobri formi, tako da zdaj še v teh dveh koncih tedna lahko uživam, in če se vse poklopi, lahko še kaj dosežem. Na Norveškem nisem kaj določenega pričakoval, na koncu pa popravil še osebni rekord (245 m, op. p.). Iz Oberstdorfa imam denimo edino zmago v svetovnem pokalu, bomo videli, ali mi bo letalnica tudi letos ležala,« je ocenil Timi Zajc.

Ljudski praznik

»Vikersundski vikend je bil uspešen, zdaj se podobno pričakuje tudi za naprej. A dokler po prvem dnevu ne vidiš, kako si se ujel z letalnico, težko kar koli napoveš. Pri Planici je vedno tako, da je uspeh športnikov dodatno povabilo navijačem za prihod na prizorišče. Lahko rečemo, da bi bili, še po Vikersundu, rezultati letos težko boljši, vsi komaj čakamo, kaj se bo zgodilo še v Planici. Malce smo namreč pozabili, kako je skakati pred gledalci, da je to tako dobro,« opomne Peter Prevc, četrtouvrščeni v posamični konkurenci na Norveškem. Tudi peti Anže Lanišek je imel svoje misli: »Rezultatsko sem šel v Vikersund malce bolj neobremenjen, poskušal sem se čim bolj sprostiti, najti prave polete in uspelo mi je. Prej mi je nekaj manjkalo, a po prvi tekmi na Holmenkollnu je kliknilo, spremeniti je bilo treba miselni sklop, to je prineslo dobre skoke in posledično tudi rezultate. Pomembno je, da smo kot ekipa na SP v poletih osvojili prvo zlato odličje v tej konkurenci, in upam, da bo to dobra popotnica tudi za naprej.« Tudi ekipno srebrni iz Pekinga Cene Prevc se veseli občinstva pod Poncami: »Že Vikersund, Lahti sta bila živahna, tudi denimo Wisla in Zakopane sta spominjala na stare čase. Zelo vesel sem, da bo letos spet Planica, pretekla leta je bila tu tekma svetovnega pokala, Planice pa ni bilo. Zame je to planiški ljudski praznik.«