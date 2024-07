Grozeči pogledi Luke Dončića niso prestrašili, a v soboto jih čaka težko delo

Reprezentanca Slovenije je na drugi tekmi kvalifikacijskega turnirja za olimpijske igre v Parizu premagala Novo Zelandijo. Tekma pa se je začela s hako, tradicionalnim plesom Novozelandcev. Tradicionalni bojevniški ples novozelandskih staroselcev Maorov, imenovan haka, danes pred reprezentančnimi tekmami pravzaprav izvajajo domala vse novozelandske športne selekcije.

Čeprav to niso izključno vojni plesi, so jih športniki te države, predvsem ragbisti, uporabili kot ritual, s katerim so pokazali moč, spretnost in hkrati ustrahovali nasprotnika. Grozeči pogledi in nenadni gibi pa v četrtek niso prestrašili Luke Dončića. To se je videlo v njegovem pogledu in v njegovi predstavi na igrišču.

Polfinale kvalifikacijskega turnirja za olimpijske igre proti Grčiji v soboto ob 16.30 pa bo razkril domet reprezentance z Dončićem na čelu. Slovenija za drugo zaporedno uvrstitev na olimpijske igre potrebuje še dve zmagi. Najprej bo morala premagati gostitelje turnirja z Giannisom Antetokounmpom na čelu, nato pa potencialno v finalu verjetno še Hrvaško, ki ima do finala precej lažjo pot, saj jo v soboto zvečer v polfinalu čaka Dominikanska republika.

Slovence čaka težko delo, Dončić pričakuje perfektno predstavo

Slovenski igralci so po zmagi proti Novi Zelandiji, na kateri so imeli v zadnjem napadu dva meta za tri točke, da bi slavili z 29 točkami razlike in osvojili prvo mesto ter se v polfinalu izognili Grčiji, poudarili, da je treba za pot v Pariz premagati vse tekmece v Pireju, hkrati pa priznali, da jih v soboto čaka zelo težko delo.

Luka Dončić je dejal, da je zmaga dosegljiva le ob perfektni predstavi, saj Grčija ni zgolj Antetokounmpo, ampak ima še kopico izjemnih posameznikov; Nika Kalatesa na mestu organizatorja igre, v bližini košev Kostasa Papanikolaja, kot naturaliziranega igralca branilca Thomasa Walkupa in pod košema 217 centimetrov visokega Georgiosa Papajanisa ter Konstantinosa Mitogluja (210 cm). Zgolj dva igralca Grčije nista člana evroligaških klubov.