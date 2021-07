Garajo, da bi bili še boljši, in v tem uživajo

9

Edo Murić izpostavlja ekipni duh. FOTO: Jure Eržen

Slovenska košarkarska reprezentanca je od ponedeljka spet v polni postavi. Treningom v Radovljici se je priključil tudi, selektorpa osredotočenost že preusmerja v prvega tekmeca olimpijskega turnirja – Argentino. Minuli konec tedna je v tej južnoameriški državi minil povsem v znamenju podviga nogometne reprezentance, ki je zpo dolgih 28 letih osvojila južnoameriški naslov. A ne gre pozabiti, da je rane privržencev športa v deželi gavčev dolga leta več kot uspešno krpala izjemna košarkarska izbrana vrsta, ki sta ji poveljevalain. Scola po slovesu Ginobilija še vedno vztraja, v Tokiu bi lahko po osvojitvi srebrnega odličja na SP 2019 nastopil s častitljivimi 41 leti. »Za nas je vedno najpomembnejša naslednja tekma,« je zbranim medijem minuli konec tedna povedal Sekulić. »Iz tega razloga smo povsem osredotočeni nanjo, seveda se bomo pripravili tudi na japonsko in špansko reprezentanco, a ves fokus je na Argentini,« dodaja Sekulić, ki v prvih tekmecih v Tokiu vidi izvrstno kombinacijo mladosti in izkušenj z največjih tekmovanj. »Zelo zanimiva in nevarna zasedba,« je dodal Sekulić. Argentinci se pripravljajo v Las Vegasu, kjer so jih v soboto v tesnem obračunu s košemob zvoku sirene s 87:84 premagali Avstralci. Scola je bil s 25 točkami prvi strelec Argentine. »Kako lepo vaju bo videti v Tokiu,in,« je Sloveniji po uspehu v Kaunasu čestitalprvi zvezdnik reprezentance, ki je pri Realu iz rok Lukeprevzel dres s številko sedem, zdaj pa pri Denverju igra skupaj z VlatkomSlovenska reprezentanca bo treninge v domovini zaključila v četrtek, po petkovem vkrcanju na letalo pa bo slednje pristalo že malce pred Tokiem. V Fukui bo Sekulić na krajšem pripravljalnem taboru z varovanci poskušal odkriti še zadnje rezerve, ki bi reprezentanci lahko prišle prav v boju z Argentino, Japonsko in Španijo. »Ideja je, da nadgradimo to ekipo, predvsem želimo izboljšati stvari, ki smo jih delali v Kaunasu,« dodaja Sekulić. »Rad bi nekaj podatkov zadržal za nas, gotovo pa imamo še veliko rezerv. Maksimalno želimo izrabiti predvsem napadalni potencial. Tudi v obrambi mislim, da lahko nekatere stvari izboljšamo in tudi dodamo. Fantje 40 minut garajo v obrambi, imamo takšno ekipo, ki lahko igra v obe smeri. Tudi zato govorim o teh prednostih, ki bi jih radi izrabili.« Že v Kaunasu je Slovenija pridno izkoriščala tudi ekipni duh, ki bo močno orožje naše izbrane vrste tudi na Daljnem vzhodu. Da drug z drugim uživajo v vsakem trenutku, je ob zadnjem druženju z mediji poudaril. »Najprej moramo biti osredotočeni na prvo tekmo proti Argentini in potem bomo od tam gradili naprej,« je opozoril. »Vsi smo tu z enim ciljem in vlečemo v isto smer. Uživamo vsako sekundo skupaj in upam, da bomo lahko uživali tudi še v kakšnem uspehu več. Na Japonsko ne gremo na izlet,« je dodal. Izpostavil je tudi doprinos selektorja Sekulića, ki se je iz vršilca dolžnosti po slovesuprelevil v dolgoročn(ejš)o rešitev Košarkarske zveze Slovenije. Javno spogledovanje z Grkom, omenjal se je tudi Katalonec, se zdi že prazgodovina. Sekulić se je s svojimi pomočniki kljub ne najbolj elegantnemu dvorjenju vodilnih mož košarkarske zveze v tišini osredotočal zgolj na lastno delo.»Od Sekulića sem pričakoval dobro delo in kar se mene tiče, je to tudi pokazal. Je velik profesionalec, ki ve veliko o košarki. Ima avtoriteto, obenem pa je naš prijatelj. Mislim, da bi ga morali bolj izpostavljati, ker je eden glavnih krivcev za naš uspeh. Zelo smo veseli, da ga imamo,« je trenerju polaskal Murić.