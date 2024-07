Ganljivi prizori, Urška dala Tadeju dodatno motivacijo (VIDEO)

Slovenskega kolesarskega asa Tadeja Pogačarja (UAE Team Emirates) le še dve etapi čakata do konca dirke po Franciji. Petindvajsetletnik je blizu tretji zmagi v skupnem seštevku, a bo moral najprej opraviti še današnjo gorsko etapo od Nice do vrha prelaza Couillole in nedeljski kronometer od Monaca do Nice.

Po novi sijajni predstavi in zmagi v 19. etapi, ko je svoja najbližja tekmeca v generalni razvrstitvi ugnal za 1:42 minute, je le malo možnosti, da bi ogromno prednost v seštevku izpustil iz rok. Drugouvrščeni Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) namreč v skupnem seštevku zaostaja že 5:03 minute, medtem ko je tretji Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) že 7:01 minute zadaj. Z našim kolesarskim asom so bili včeraj tudi starši in njegova zaročenka Urška Žigart, ekipa UAE Emirates pa je objavila video, kako je Urška Tadeja obiskala tudi v prostorih, kjer se je regeneriral in ohlajal po koncu zahtevne etape.

Danes bo na sporedu še druga zelo zahtevna alpska etapa, a ne tako visoko nad morjem, kot je bila petkova. Kolesarje namreč čaka 132,8 km dolga pot od Nice do vrha prelaza Couillole (15,7 km/7,1 %), v kateri bodo morali premagati kar 4600 višinskih metrov.