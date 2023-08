Floridska puščica kot jamajška strela

V Budimpešti se je sinoči končalo svetovno prvenstvo v atletiki, ki je Sloveniji prineslo srebrno kolajno Kristjana Čeha v metu diska. Miting najboljših na planetu pa je razkazal premoč Američanov, ki stopnjujejo formo pred olimpijskimi igrami prihodnje leto v Parizu. ZDA so z naskokom osvojile največ kolajn, od Jamajke so prevzele primat tudi v sprintu, kjer sta kraljevala Noah Lyles in Sha'Carrie Richardson.

Richardsonova je prvo kolajno na mednarodni sceni osvojila, ko je zmagala na 100 metrov, zatem je bila tretja na 200 m, v soboto pa je bila zadnja tekačica v štafeti 4 x 100 m in je v ciljni ravnini premagala Jamajčanko Shericko Jackson, zmagovalko na 200 m. Še bolj žlahtno se je okitil Noah Lyles, ki je s tremi zlatimi kolajnami postal najbolj uspešen atlet na mundialu ob Donavi.

Mnogi Lylesa, 26-letnika s Floride, primerjajo z legendarnim rekorderjem Usainom Boltom. Ne nazadnje je ponovil uspeh Jamajčana, ki je bil leta 2015 zadnji z zmagama tako na 100 kot na 200 metrov. Za nameček je bil ključni mož ob slavju ameriške štafete 4 x 100 m. V cilju je takoj pokazal tri prste ...

»To je tretja zlata kolajna zame tukaj, neverjetno, fantastično! Ne moreš narediti boljše, to je noro,« veselja ni skrival Lyles. »Posamične tekme so posel, štafetne so užitek. Rad zastopam domovino, vedeli smo, da smo hitri, podajali smo si palico in si zaupali, to je bil ključ uspeha,« je dodal Lyles, ki ni samo hiter, ampak tudi precej kritičen do Mednarodne atletske zveze (IAAF), ki jo vodi nekdanji britanski šampion na srednje proge Sebastian Coe.

Dovolj amaterizma, to je posel

»Atletika je čudovit šport, vendar je ne znamo tržiti. Dovolj je bilo amaterizma, nismo dobrodelna organizacija. To je posel in moramo se obnašati kot profesionalci. Imamo dober produkt in čas je, da začne pritekati denar,« je na neodmevnost atletike zunaj prvenstev in olimpijskih iger opozoril najhitrejši mož na svetu, ki je 100 m pretekel v 9,83, kar je njegov osebni rekord. Na 200 m je imel čas 19,52. Lani je za zmago na SP v Eugenu tekel 19,32. Boltov rekord na 100 m je 9,58, na 200 m 19,19. V Parizu bi lahko Lyles, ki mu zbranosti ni vzela niti nesreča vozička, s katerim so ga peljali na stadion, ujel tudi jamajško strelo. »Imam veliko končno hitrost, ki jo lahko vzdržujem dolgo časa. Dobro znam tempirati formo, z leti pa sem se naučili tudi krepiti mentalno moč,« je skrivnost uspeha razkril Lyles.