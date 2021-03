Evropa je ušla, liga ABA še ni

Nenavaden je pogled na lestvico lige Nova KBM za prvaka, na kateri vodijo Terme Olimia iz Podčetrtka, slovenska udeleženca v ligi ABA pa najdemo na dnu: košarkarje Cedevite Olimpije z eno zmago in dvema porazoma (proti Heliosu s 50:100), Krko z izkupičkom 0:2. Stanje je predvsem posledica taktiziranja. Ker se bo v četrtfinale končnice uvrstilo vseh šest moštev in še dve iz lige za obstanek, so Ljubljančani v DP doslej igrali z zasedbo mladih upov, saj so tako kot Novomeščani osredotočeni na finiš regionalnega prvenstva s številnimi derbiji.



Krka bo šele v ponedeljek pričakala v domači dvorani Borac iz Čačka, neposrednega tekmeca v boju za obstanek, Cedevita Olimpija pa bo drevi ob 19. uri gostovala pri Igokei v dvoboju med tretjim in četrtim po 20 krogih. Z njim bo po izpadu iz evropskega pokala vstopila v peklenski spored osmih nastopov v ligi ABA, med katerim jo čakajo soočenja z vsemi moštvi, ki so se zvrstila do sedmega mesta. Edina izjema je Zadar, a ker mu še vedno teče voda v grlo, bo vse prej kot lahka ovira. S Crveno zvezdo, ki je doslej doživela najmanj porazov, se bodo Ljubljančani spopadli kar dvakrat, saj morata ekipi odigrati še preloženo tekmo 11. kola.



Za preboj v polfinale končnice bosta izjemno pomembna tudi dva zaporedna nastopa v Črni gori: Jaka Blažič & Co. se bodo 8. aprila vnovič udarili s svojim evropskim rabljem Budućnostjo, dva dneva pozneje še z Mornarjem, ki je konec decembra prepričljivo osvojil Stožice.

Igokea se bolje brani

Misli ljubljanskih košarkarjev so zdaj seveda usmerjene v revanšo z Igokeo, ki so jo novembra ugnali s 103:92 s 27 točkami Kendricka Perryja, 22 Blažiča in 16 Eda Murića; pri gostih je izstopal Antabia Waller s 17. Zastopnik BiH je odtlej okusil le dva poraza, proti Mornarju in Budućnosti, ter dosegel deset zmag, ob katerih se je izkazal kot izjemno neugoden tekmec s številnimi kadrovskimi in taktičnimi orožji. Moštvi sicer stavita na različne adute. Igokea je doslej prejemala 76,8 točke na tekmo (Olimpija 82), Ljubljančani pa dosegajo 90,8 točke, deset več kot Igokea in največ v ligi ABA, ter blestijo z rafali metov za tri točke. V povprečju zadenejo 13 trojk na tekmo s 43,5-odstotno natančnostjo (na prvi tekmi z Igokeo 17:33 ali 52 odstotkov), kar je najboljša bera v ligi ABA v zadnjih letih.



Drevišnjo oviro ima v čislih tudi Olimpijin trener Jurica Golemac, ki pričakuje, da se bodo njegovi košarkarji znali pobrati po bolečem porazu v Podgorici. »Derbi z Igokeo je pomemben za obe moštvi in za nas izjemno zahteven. Naši tekmeci igrajo odlično, taktično so zelo dobro pripravljeni, pri igri v obrambi pa kombinirajo različne zamisli. Zato se moramo dobro pripraviti in prikazati agresivno igro v obrambi, če se želimo v Ljubljano vrniti z novo zmago.«



Vrstni red: Mornar 16:4, Crvena zvezda 15:2, Cedevita Olimpija 15:3, Igokea 15:4, Budućnost 14:3, Mega 13:7, Cibona 7:11, Partizan 7:12, Zadar 6:11, FMP 6:12, Krka 6:13, Split 6:14, Borac 4:14, Koper Primorska 0:20.

