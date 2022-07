Edo Murić upa, da Dragića ne bo na EP

Zgolj še 37 dni je ostalo do začetka 41. evropskega prvenstva v košarki, na katerem bo slovenska reprezentanca po petih letih branila naslov najboljše na stari celini. Dotlej jo čaka šest pripravljalnih tekem, tik pred odhodom v Köln pa tudi dvoboja z Estonijo (25. avgusta) in Nemčijo (28. avgusta) v nadaljevanju kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023. Selektor Aleksander Sekulić in njegovi izbranci bodo imeli torej polne roke dela, lotili pa so se ga ob včerajšnjem začetku skupne vadbe v Kranjski Gori. Resda še brez nekaterih močnih adutov.

»Jutri se nam bo pridružil Gregor Hrovat, 4. avgusta Vlatko Čančar in Mike Tobey, Luka Dončić pa bo prišel na trening med 8. in 10. avgustom, saj še ni povsem jasno, kdaj mu bo liga NBA prižgala zeleno luč. Vse seveda najbolj zanimajo načrti Gorana Dragića. Po pravilih bi bil lahko na voljo selektorju 4. avgusta, do takrat pa naj bi bilo tudi jasno, ali bo igral na EP ali ne. Čakanje do zadnjega hipa bi bilo namreč mučno za strokovni štab in vse druge košarkarje,« je pojasnil direktor reprezentance Matej Likar.

Uvod proti Nizozemski

Na seznamu 20 povabljenih igralcev so sicer vsi člani moštva, ki je 30. junija ugnalo Hrvaško s 97:69 in tri dni pozneje Švedsko s 84:81, na razpolago so znova tudi Čančar, Klemen Prepelič in Žiga Samar. »Ker razmišljamo tudi o jeseni in zimi, ko se vsi najboljši ne bodo mogli odzvati, bomo preizkusili še nekaj mlajših fantov. Najti bomo morali pravi način, da bomo lahko uskladili vse obveznosti in prihranili dovolj energije za eurobasket, na katerem nas bodo od 1. septembra naprej v skupini B po vrsti pričakale Litva, Madžarska, BiH, Nemčija in Francija. Izziv je velik, zato bomo še enkrat dali vse od sebe, da bi prepričali Gorana, naj nam pomaga,« je pojasnil Aleksander Sekulić.

»Obrise igre bomo videli že na prvih ogrevalnih nastopih z Nizozemsko in Črno goro 4. in 6. avgusta v Celju, še več proti Turčiji in Ukrajini 12. in 13. avgusta v Istanbulu, 17. avgusta v Stožicah proti Srbiji in tri dni pozneje v Celju proti Hrvaški pa bi se že morali povsem približati želenim predstavam,« je svoj pogled zaokrožil selektor.

Kapetan izbrane vrste Edo Murić je medtem podaljšal sodelovanje s Cedevito Olimpijo in mirno pričakuje svoje četrto EP. »Glava je pripravljena, zdaj moram zagnati še telo, saj sta pred nami skoraj dva meseca trdega dela in tudi užitka. Vemo, da je naslov prvaka težje braniti kot osvojiti in da nas vsi tekmeci jemljejo smrtno resno, a z veseljem smo prišli na priprave. Vanje vstopam kot kapetan moštva, toda če se nam bo Gogi pridružil, mu bom z veseljem prepustil vlogo. Zato upam, da ne bo prišel ... Šalim se, seveda,« je potrdil med glasnim smehom.